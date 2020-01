Miedwiediew: Rosyjski rząd podał się do dymisji

Przed ogłoszeniem rezygnacji Dmitrij Miedwiediew spotkał się z prezydentem Rosji w celu omówienia swojego orędzia. Premier przekazał, że cały rosyjski rząd podał się do dymisji. Dotychczasowy szef rządu ma pokierować gabinetem do czasu powołania nowych ministrów. Jak podaje agencja RIA Nowosti, Dmitrij Miedwiediew miał otrzymać propozycję objęcia nowo utworzonego stanowiska – zastępcy szefa Rady Bezpieczeństwa. Na tym stanowisku, według Putina, obecny szef gabinetu ma zajmować się kwestiami obrony i bezpieczeństwa.

Podczas konferencji prasowej premier powiedział, że dymisja rządu jest związana z planowanymi przez Władimira Putina zmianami w konstytucji. – Będą one obejmować wiele artykułów, ale także dotyczyć relacji między władzami ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. W tym kontekście oczywiste jest, że jako rząd powinniśmy zapewnić prezydentowi możliwość przeprowadzenia reform. Uważam, że dymisja gabinetu jest do tego niezbędna – przekazał Miedwiediew.

Władimir Putin zaproponował zmiany zwiększające pełnomocnictwa parlamentu przy tworzeniu rządu i wzmacniające rolę Rady Państwowej, która jest organem doradczym. W sprawie proponowanych zmian ma zostać przeprowadzone referendum. Nieoficjalnie mówi się, że w ten sposób Władimir Putin chce wypracować sobie taką pozycję, aby móc nadal rządzić krajem po zakończeniu kadencji prezydenckiej w 2024 roku.

„Nigdy nie jest tak, że udaje się zrobić wszystko”

– Ze swojej strony chcę podziękować za wszystko, co zostało zrobione na tym etapie naszej wspólnej pracy. Chcę również wyrazić zadowolenie z osiągniętych rezultatów. Nie wszystko to, co było zakładane, zostało zrobione, ale nigdy nie jest tak, że udaje się zrobić wszystko – dodał Władimir Putin.

Dmitrij Miedwiediew był szefem rosyjskiego rządu od maja 2012 r. Wcześniej w latach 2008–2012 był prezydentem Rosji.

