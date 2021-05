Pożar w 19-piętrowym wieżowcu w Londynie

W piątek 7 maja w godzinach porannych wybuchł pożar w 19-piętrowym budynku New Providence Wharf, który znajduje się w Londynie. O tym, jak poważna jest sytuacja świadczy fakt, że na miejsce przyjechało około 20 wozów strażackich, a działania prowadzi około 100 funkcjonariuszy. Aby pomóc ewentualnym poszkodowanym na miejscu pojawiło się także kilkanaście karetek pogotowia.

Z pierwszych medialnych doniesień wynika, że pożar trawi część ósmego, dziewiątego i dziesiątego piętra. Strażacy próbują nie dopuścić do rozprzestrzeniania się żywiołu na kolejne kondygnacje. Z niepotwierdzonych dotychczas przez służby informacji wynika, że jest bardzo prawdopodobne, że budynek jest nadal pokryty okładziną tego samego typu, który został użyty w Grenfell Tower. W pożarze, do którego doszło w Londynie w 2017 roku, zginęły 72 osoby, a ranne zostały 74 osoby. Materiał użyty do ocieplenia Grenfell Tower został wycofany ze sprzedaży po tym, jak przeprowadzone badania nie wykluczyły, że „jego niedostateczna ogniotrwałość przyczyniła się do rozprzestrzenienia się ognia po elewacji budynku”.

