NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Poruszający apel Zełenskiego do świata. Najnowsze informacje z 11 marca

Władimir Putin stwierdził, że obłożona sankcjami Rosja znajdzie sposób aby „przejść przez ten okres” i „zaadaptować się do nowej sytuacji”. Groził przy tym, że kolejne konsekwencje może ponieść cały świat, bo wzrosnąć mogą chociażby ceny żywności. – Wszystko to doprowadzi do wzmocnienia naszej autonomiczności, suwerenności i niepodległości – zapowiedział

Joe Biden podjął ostateczną decyzję, aby polskie MiG-i nie zostały przekazane Ukrainie. Pomysł miał upaść przez to, że sceptyczne zdanie mieli mieć o nim członkowie administracji prezydenta USA. Amerykanie nie chcieli drażnić Rosji, a przywódca Stanów Zjednoczonych poparł sugestie wojska

Władze Ukrainy już kilka miesięcy temu były pewne, że Rosja rozpocznie wojnę. Zaskoczeniem była skala uderzenia – zdradził sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow

Boris Johnson obawia się, że słowa Rosji o zagrożeniu użycia broni chemicznej przez Ukrainę to tylko pretekst, aby Kreml sam wykorzystał tę opcję. – To cyniczny, barbarzyński rząd – podkreślił premier Wielkiej Brytanii

Podczas nieformalnego szczytu w Wersalu Emmanuel Macron został zapytany, czy dla Ukrainy zostanie uruchomiona szybka ścieżka, dzięki czemu mogłaby wcześniej dołączyć do Unii Europejskiej. – Dla kraju w stanie wojny? Nie sądzę – odparł prezydent Francji. Po chwili jednak dodał, że „zamknięcie drzwi' też „byłoby niesprawiedliwe”

Mateusz Morawiecki skrytykował tych szefów europejskich rządów, którzy nie chcą przyspieszonej ścieżki Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. – Mam wrażenie, że część elit europejskich chciałaby już dziś uznać, że sprawa jest załatwiona – wskazał premier Polski