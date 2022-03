NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Będzie przełom po negocjacjach z Rosją? Nowe informacje z 30 marca

06:41 Wojna na Ukrainie. Rosja przeszła do "planu B"



Ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia stwierdził, że Rosjanie przeszli do „planu B”. Jego zdaniem, wobec fiaska błyskawicznej ofensywy na stolicę kraju, teraz będą prowadzić wojnę na wyniszczenie. - Plan ten zakłada wywołanie katastrofy humanitarnej na Ukrainie i zniszczenie potencjału rolniczego mojego kraju w celu zastraszenia ukraińskich przywódców politycznych i narodu, by zmusić ich do kapitulacji – mówił dyplomata. 06:23 Brytyjski wywiad donosi, że Rosja wycofuje siły z okolic Kijowa, żeby wzmocnić ofensywę na wschodzie Ukrainy.



twitter.com 06:14 Przedstawiciel kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz zapowiedział, że w najbliższych tygodniach można spodziewać się intensywnych walk w Donbasie.