NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Seria ataków rakietowych Rosjan. Najnowsze informacje z 4.05

11:11 Do Mariupola przybył pierwszy zastępca szefa administracji Putina Siergiej Kirijenko - donosi ukraiński wywiad. Jego zadaniem jest przygotowanie "parady zwycięstwa". 10:34 Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował przechwycone nagranie, na którym 20-letni Rosjanin opowiada matce o torturowaniu pojmanych Ukraińców. Kobieta pozytywnie odnosi się do tej historii. Obie osoby, które słychać na nagraniu, zostały zidentyfikowane.



Rosjanin chwali się na nagraniu torturowaniem cywilów. Matka mu przytakuje 09:42 Pierwszy raz od 12 lat rosyjski „samolot dnia zagłady” został ujrzany publicznie. Ma wziąć udział w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie 9 maja.





Samolot dnia zagłady nad Moskwą. Został zbudowany na wypadek wojny atomowej 09:14 W okupowanej Makiejewce płonie magazyn ropy naftowej, z którego paliwo czerpały wojska rosyjskie. 08:53 Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała o szóstym pakiecie sankcji gospodarczych przeciwko Rosji.





Ursula Von der Leyen: Całkowite embargo na rosyjską ropę w pół roku 08:34 W obwodzie kijowskim znaleziono jeszcze 20 ciał Ukraińców zabitych w trakcie rosyjskiej okupacji tych terenów - poinformował szef policji rejonu Kijowa Andriej Niebitow. Większość ofiar odnaleziono w Borodziance, ale ciała znajdowały się też w pobliskich wsiach. Łącznie w okolicach Kijowa po wycofaniu się Rosjan odkryto zwłoki 1235 cywilów. Większość z nich nosiła ślady ostrzału z broni ręcznej. - Dlatego możemy mówić o zbrodniach na dużą skalę popełnionych przez armię Federacji Rosyjskiej w obwodzie kijowskim - podsumował Niebitow. 08:18 Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy donosi o informacji rozpowszechnianej wśród rosyjskich żołnierzy. Wynika z niej, że działania wojenne na Ukrainie mogą trwać do września. 08:04 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow przestrzegł przed ryzykiem rosyjskiej agresji na dwa kolejne kraje. Wymienił Mołdawię i Kazachstan. - Jestem pewien, że ta wojna nie skończy się na Ukrainie. . Niedawno Ławrow powiedział, że Kazachowie i Mołdawianie są braćmi. Przygotujcie się, bracia Kazachowie i bracia Mołdawianie - mówił. 07:51 Rosjanie będą próbowali zdobyć Kramatorsk i Siewierodonieck - przestrzega brytyjski wywiad. Przejęcie tych terytoriów wzmocni rosyjską kontrolę wojskową nad północno-wschodnim Donbasem i stanie się trampoliną dla ich wysiłków zmierzających do odcięcia sił ukraińskich w regionie, mówią przedstawiciele wywiadu. 07:16 Nie chcemy z nikim prowadzić wojny. Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała – stwierdził patriarcha moskiewski Cyryl. Jego słowa cytuje agencja Ria Novosti.



Patriarcha Cyryl: Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała. To niesamowite 06:58 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął we wtorek wieczorem lidera niemieckiej opozycji Friedricha Merza. Do Kijowa nie został zaproszony prezydent Niemiec, a w odpowiedzi na ten afront także kanclerz zapowiedział, że nie wybiera się z wizytą do Kijowa. 06:37 Rosyjskie ataki rakietowe uszkodziły sześć stacji kolejowych w środkowej i zachodniej Ukrainie - poinformował na Telegramie prezes zarządu państwowego przedsiębiorstwa kolejowego „Ukrzaliznycia” Aleksander Kamyszyn. Są utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu pociągów. 06:35 Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że nie bardzo wierzy w negocjacje pokojowe z Rosją. Wobec agresora wysunął dwa żądania: Rosja musi wrócić do granic do 24 lutego i zwrócić okupowany Krym. 06:28 Rosjanie wyeksportowali łącznie ok. 400 tys. ton z czterech czasowo okupowanych regionów Ukrainy, czyli jedną trzecią wszystkich rezerw w tych regionach. 06:04 Celem rosyjskich ataków z 3 maja było zniszczenie infrastruktury transportowej - podał ukraiński sztab generalny. Rosjanie przypuścili ataki rakietowe na obiekty w obwodach dniepropietrowskim, kirowohradzkim, lwowskim, winnickim, kijowskim, zakarpackim, odeskim i donieckim.