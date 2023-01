3 mld dolarów pomocy z USA dla Ukrainy. Po raz pierwszy nowe pojazdy w pakiecie

Nowy pakiet pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy o wartości ponad 3,75 mld dolarów po raz pierwszy obejmie kilkadziesiąt pojazdów bojowych Bradley. Jak dotąd jest to największy pakiet pomocy, jaki Waszyngton zapewnił Ukrainie walczącej z rosyjską napaścią. Pomoc obejmuje m.in. 50 Bradleyów, 500 pocisków przeciwpancernych i 250 000 sztuk amunicji dla lotniskowców.

– Jak powiedział wczoraj prezydent (Joe Biden – red.), wojna znajduje się w krytycznym punkcie i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukraińcom oprzeć się rosyjskiej agresji – mówiła w piątek na konferencji prasowej Karine Jean-Pierre, rzeczniczka Białego Domu.

Urzędnicy USA przekazali, że do ukraińskich sił zbrojnych trafi również 100 amerykańskich transporterów opancerzonych M113, 55 odpornych na miny pojazdów o zwiększonej odporności na zasadzki (pojazdy MRAPS) i 138 kołowych pojazdów HUMVEES, a także amunicja do artyleryjskich systemów rakietowych o dużej mobilności i systemów obrony powietrznej oraz inną broń.

Pojazd Bradley to bojowy wóz piechoty, który od połowy lat 80. jest regularnie używany przez armię amerykańską do transportu żołnierzy do walki.



Dozbrajanie Ukrainy. Oświadczenie USA i Niemiec

W czwartek we wspólnym oświadczeniu Niemcy i Stany Zjednoczone informowały, że wyślą do Kijowa pojazdy opancerzone. Decyzję ogłoszono tuż po rozmowie telefonicznej pomiędzy niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem USA Joe Bidenem. Wołodymyr Zełenski prosił o tego typu wozy, by znacznie wzmocnić zdolności swoich oddziałów, biorących udział w kontrofensywie.

Czytaj też:

Joe Biden zatwierdził budżet USA z wakacji na Karaibach. Wydatki na obronność wyższe od całego budżetu PolskiCzytaj też:

To już oficjalne. Patrioty z Niemiec trafią do Polski i Ukrainy