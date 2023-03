Silne eksplozje na lotnisku w Rosji. To baza dla samolotów atakujących Ukrainę

Do wybuchów doszło we wtorek 28 lutego około godziny 19 czasu lokalnego. Eksplozje miały miejsce tuż przy lotnisku wojskowym w mieście Jejsk w Kraju Krasnodarskim nad Morzem Azowskim. To właśnie ten port lotniczy służy jako baza dla myśliwców, które są wykorzystywane przez Rosjan do atakowania Ukrainy.

Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania, na których widać unoszący się nad lotniskiem czarny dym. Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że odgłosy eksplozji było słychać w promieniu kilku kilometrów.

Wybuchy na lotnisku. Rosyjskie władze reagują

Rosyjskie władze nie potwierdzają oficjalnie doniesień o wybuchach. Szef administracji powiatu Roman Bulyk stwierdził we wpisie na Telegraie, że ewentualne eksplozje mogły być związane z zapowiadanymi od dawna ćwiczeniami w regionie.

„Na terenie obwodu odbywają się wojskowe ćwiczenia taktyczne. Proszę o zachowanie spokoju i apeluję, aby nie dać się zwieść prowokacjom, które są rozpowszechniane w internecie” – napisał. Zwracając się bezpośrednio do mieszkańców prosił o krytyczne podchodzenie do materiałów zamieszczanych w sieci a blogerów i komentatorów upominał o publikowanie informacji wyłącznie ze sprawdzonych źródeł.

O odbywających się w pobliżu lotniska w Jejsku ćwiczeniach wojskowo-taktycznych pisał w swojej depeszy także prokremlowski dziennik „Kommiersant”.

Eksplozje na Krymie

Nieoficjalnie do eksplozji miało dojść również na okupowanym przez Rosję Krymie. Ok. 1 w nocy z wtorku na środę 1 marca kłeby dymu pojawiły się w rejonie miejscowości Mieżwodnoje i Eupatoria.

