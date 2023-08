Rozmawiali z wagnerowcem na portalu randkowym. Chwalił się planami dotyczącymi Polski

Jak poinformowała agencja Unian, białoruski dziennikarz nawiązał kontakt z członkiem grupy Wagnera, przebywającym niedaleko Osipowicz. W czasie rozmowy najemnik mówił on o planach „wykonywania zadań w Polsce”. „Więc pojedziemy do Polski na zadanie, póki jest cisza, oni nie chrząkają. Wszystko jasne (w sprawie misji w Polsce – red.), tylko po co to głosować? Nie mogę powiedzieć wszystkiego” – chwalił się mężczyzna.

Wagnerowiec twierdzi, że grupa już wykonywała tego typu akcje w Polsce. „Wczoraj wieczorem pojechaliśmy na misję. Były problemy na granicy, zlikwidowaliśmy je” – napisał.

Wagnerowcy na Białorusi

Po nieudanym buncie w Rosji setki wagnerowców przybyło na Białoruś. Z ustaleń brytyjskiego wywiadu wynika, że „od połowy lipca 2023 r. w obozie wojskowym w Celu osiedliło się prawdopodobnie co najmniej kilka tysięcy wagnerowców”. Brytyjczycy poinformowali, że ze zdjęć satelitarnych wynika, że zidentyfikowano tam około 300 namiotów i 200 pojazdów.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że pokaźna grupa najemników przebywa niedaleko Grodna. – Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Mamy informację, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego – powiedział szef rządu. – Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium – ostrzegł.

Szykują „wydarzenie” z udziałem Prigożyna

We wtorek ukraińskie Centrum Narodowego Oporu poinformowało, że „wszyscy najemnicy grupy Wagnera są odwoływani z wakacji i w miarę możliwości, przewożeni na Białoruś”. „Nieznane wydarzenie wagnerowców pod osobistym przywództwem Jewgienija Prigożyna zaplanowano na 5 sierpnia” – przekazano.

Z kolei ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Linda Thomas-Greenfield podkreśliła, że „każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji”.

