Dała 100 mln dolarów na kampanię Trumpa. To więcej niż Elon Musk. Kim jest?

Jak podaje „The Times of Israel", kwota, którą Miriam Adelson przeznaczyła na kampanię Trumpa, przewyższa o 25 mln dolarów datek Elona Muska, który ten niedawno przekazał na kampanię byłego prezydenta USA. W związku z tym Adelson ponownie znalazła się w centrum uwagi jako osoba, która w razie wygranej kandydata Republikanów może mieć decydujący wpływ na kształt amerykańskiej polityki, zwłaszcza w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Dała 100 mln dolarów na kampanię Trumpa. Kim jest Miriam Adelson?

Miriam Adelson urodziła się w Tel Awiwie w 1945 roku jako Miriam Farbstein. Pochodzi z rodziny żydowskich imigrantów z Polski. W Izraelu zdobyła tytuł doktora medycyny, a także pełniła służbę wojskową jako oficer. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych w latach 80. specjalizowała się w leczeniu uzależnień w Nowym Jorku.

To tam poznała swojego przyszłego męża, Sheldona Adelsona, amerykańskiego potentata hazardowego, właściciela kasyn i hoteli, który zgromadził olbrzymi majątek w branży rozrywkowej. Razem stworzyli jedno z najbardziej wpływowych imperiów biznesowych na świecie, z główną siedzibą w Las Vegas. Po śmierci Sheldona Adelsona w 2021 roku wartość majątku małżeństwa szacowana była na 35,6 miliarda dolarów.

Adelson, główny sponsor polityki pro-izraelskiej

Miriam Adelson znana jest nie tylko jako filantropka, ale także jako gorliwa zwolenniczka Donalda Trumpa i polityki pro-izraelskiej. Już wcześniej wspierała kampanie Partii Republikańskiej, a jej wkład finansowy oraz wpływ na politykę administracji Trumpa jest dobrze udokumentowany.

„The Times of Israel" podkreśla, że Adelsonowie odegrali kluczową rolę w przeniesieniu ambasady USA w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy w 2017 roku, co było spełnieniem jednej z najbardziej kontrowersyjnych obietnic Trumpa, mającej symboliczne i polityczne znaczenie dla izraelsko-palestyńskiego konfliktu.

W 2019 roku Miriam Adelson zasłynęła również z sugestii, aby do Biblii dodać „Księgę Trumpa”, co wywołało kontrowersje zarówno w Izraelu, jak i na świecie. W jednym z artykułów opublikowanych na łamach jej gazety „Israel Hayom" uznała, że zasługi Trumpa dla Izraela są tak doniosłe, iż zasługują na szczególne miejsce w historii.

Działalność w mediach i polityczne ambicje

Adelsonowie od dawna inwestują w media, które wspierają ich wartości oraz polityczne przekonania. Miriam Adelson jest właścicielką największej izraelskiej gazety, „Israel Hayom", która szeroko propaguje konserwatywne idee oraz wspiera kandydatów Partii Republikańskiej w USA.

To medium, które zyskało popularność jako nieoficjalny organ wspierający Trumpa, regularnie publikuje artykuły popierające jego politykę i decyzje. Dzięki wpływowi na media Adelson nie tylko promuje swoje wartości, ale również wywiera nacisk na kształtowanie opinii publicznej w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

Hojność, która wyznacza nowe standardy

Darowizna Miriam Adelson na rzecz Trumpa jest nie tylko wyrazem jej politycznych przekonań, ale także sygnałem, jak duże wsparcie może uzyskać były prezydent w nadchodzących wyborach. „To największa nowa ujawniona darowizna, przewyższająca kwotę 75 milionów dolarów, którą Elon Musk niedawno przekazał na kampanię Trumpa” – donosi „The Times of Israel".

Jak zauważają analitycy, wsparcie finansowe Adelson może pomóc Trumpowi w utrzymaniu przewagi nad Kamalą Harris. Z perspektywy geopolitycznej sukces Trumpa w nadchodzących wyborach mógłby oznaczać powrót do polityki bardziej sprzyjającej Izraelowi, co Miriam Adelson z pewnością by popierała.

