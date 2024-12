Orban z wizytą w prywatnej rezydencji Trumpa. „Przyszłość się zaczęła”

Viktor Obran spotkał się z Donaldem Trumpem w jego prywatnej rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie. Premierowi Węgier towarzyszyli szef węgierskiej dyplomacji i handlu Peter Szijjarto oraz dyrektor generalny węgierskiego giganta technologicznego 4iG Gellert Jaszai. Z kolei ze strony prezydenta elekta USA obecni byli Elon Musk oraz doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w przyszłej administracji Stanów Zjednoczonych Michael Waltz.

Szef MSZ Węgier zdradził kulisy wizyty Obrana u Trumpa. „Czeka nas złoty wiek”

„Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Przyszłość się zaczęła!” – skomentował krótko Orban w mediach społecznościowych, oznaczając amerykańskich gości. „Czeka nas złoty wiek” – napisał z kolei Szijjarto. Szef MSZ wyjaśnił w materiale wideo, że chodziło mu o stosunki pomiędzy krajami, które są tak dobre jak nigdy wcześniej. Rozmowa trwała trzy godziny.

Szef węgierskiego rządu pogratulował wygranej w wyborach Trumpowi. Podkreślił, że było pierwsze spotkanie twarzą w twarz polityków od momentu wygranej Trumpa. Szijjarto zaznaczył, że Orban był w regularnym kontakcie telefonicznym z Trumpem podczas kampanii wyborczej, co określił mianem „naturalnej rzeczy”.

Peter Szijjarto o gospodarce i Elonie Musku

Minister spraw zagranicznych Węgier zauważył, że rangę spotkania podniósł fakt związany z rolą technologii. Zdaniem Szijjarto „cyfryzacja i sztuczna inteligencja odegrają decydującą rolę w przyszłości, jeśli chodzi o wskazanie, która gospodarka będzie liczyć się na świecie”. Szef węgierskiej dyplomacji wskazał w tym kontekście na Muska i znaczenie, jakie jego firmy odgrywają w tej dziedzinie.

Szijjarto przekonywał, że ci, którzy dążą do pokoju na świecie, byli zachwyceni, że to właśnie Trump został prezydentem USA i wyraził nadzieję, że nikt w Stanach Zjednoczonych lub Europie nie podejmie nieodpowiedzialnej decyzji, która uniemożliwiłaby szybkie osiągnięcie pokoju. Minister spraw zagranicznych Węgier zakończył, że w związku z misją pokojową on sam był w Moskwie, a Orban u papieża Franciszka.

