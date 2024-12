NATO ponad utracone terytoria. Wolta Ukraińców w sondażu

Według sondażu przeprowadzonego przez fundację „Inicjatywy demokratyczne” imienia Ilki Kuczeriwa oraz Centrum imienia Razumkowa, 47 procent respondentów opowiada się za przystąpieniem Ukrainy do NATO, nawet jeśli niektóre tereny wciąż znajdowałyby się pod kontrolą Rosji. Jak podaje „The Kyiv Independent”, w takim scenariuszu artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego nie obejmowałby okupowanych obszarów, dopóki te nie zostałyby odzyskane.

Spore zmiany w podejściu Ukraińców

Badanie przeprowadzono w momencie zmian politycznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Trump przygotowuje się do objęcia urzędu prezydenta w styczniu. Prezydent elekt wielokrotnie podkreślał, że jego priorytetem będzie osiągnięcie zawieszenia broni lub zakończenia wojny w Ukrainie. Te deklaracje wywołują debatę nad tym, jak najlepiej zabezpieczyć Ukrainę przed przyszłą agresją ze strony Rosji.

Sondaż pokazuje także, że podejście Ukraińców do członkostwa w NATO uległo znacznym zmianom w ostatnich miesiącach. W czerwcu 2023 roku tylko 33 procent badanych popierało przystąpienie do Sojuszu w sytuacji, gdyby część terenów pozostała pod okupacją – to o 14 punktów procentowych mniej niż obecnie.

Sceptyczni seniorzy. I nie tylko oni

Przeciwko przystąpieniu Ukrainy do NATO w takich warunkach opowiedziało się 36 procent ankietowanych, co oznacza spadek o 16 punktów procentowych w stosunku do danych z poprzedniego roku. Największy sceptycyzm wyrażają osoby starsze (powyżej 50 lat), mieszkańcy wschodnich, centralnych i południowych regionów Ukrainy oraz ci żyjący poniżej granicy ubóstwa i niemający powiązań z okupowanymi terenami.

Członkostwo w NATO jako najlepsze zabezpieczenie dla kraju wskazuje 55 procent respondentów, a 60 procent uważa, że przystąpienie do Sojuszu jest jedynym sposobem na uniknięcie kolejnej rosyjskiej inwazji. Alternatywę w postaci „neutralności z międzynarodowymi gwarancjami” popiera jedynie 12 procent badanych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich na próbie 1518 osób zamieszkujących obszary kontrolowane przez ukraińskie władze.

