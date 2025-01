Rewolucja w Kościele. Przełomowa decyzja ws. osób homoseksualnych

Na początku swojego pontyfikatu Benedykt XVI wydał instrukcje, które wprost zabraniały przyjmowania do seminariów osób homoseksualnych. Wyjątek stanowiły „osoby, które zdołały przezwyciężyć tendencje homoseksualne przez co najmniej trzy lata”. Papież Franciszek potwierdził wytyczne swojego poprzednika. W 2018 roku podczas spotkania z włoskimi biskupami Ojciec Święty jasno opowiedział się przeciwko przyjmowaniu do seminariów homoseksualistów.

Rewolucja w Kościele. Przełomowa decyzja Watykanu

Jak się jednak okazuje, Watykan zmienia podejście w tej kwestii. Włoski episkopat opublikował na swojej stronie dokument, który zezwala na obecność w seminariach osób homoseksualnych. Biskupi stawiają jednak jeden warunek – klerycy muszą powstrzymać się od stosunków seksualnych. W piśmie podkreślono, że dla kierownictwa seminariów orientacja seksualna powinna być tylko jednym z czynników decydujących o przyjęciu, a nie kwestią kluczową.

Papież Franciszek wywołał skandal. Obraził osoby LGBT?

W maju 2024 roku papież Franciszek wywołał skandal po tym, jak do mediów wyciekły kulisy odbywającego się za zamkniętymi drzwiami spotkania z włoskimi biskupami. Ojciec Święty miał nie tylko stwierdzić, że homoseksualiści nie powinni być wyświęcani na księży, ale też użyć bardzo obraźliwego słowa pod adresem społeczności LGBT.

Włoskie dzienniki „La Repubblica” i „Corriere della Sera” twierdziły, że z ust papieża padło słowo „frociaggine”, które jest odpowiednikiem polskiego określenia „pedalstwo”. Dziennikarze podkreślali jednak, że Franciszek mógł nie mieć świadomości, że w języku włoskim słowo to jest obraźliwe, ponieważ jego ojczystym językiem jest hiszpański.

Przy okazji przypomniano, że w2013 roku papież Franciszek powiedział, że „jeśli ktoś jest gejem i poszukuje Boga w dobrej wierze, kim jest, by go osądzać?”.

