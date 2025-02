Zełenski złożył ofertę Putinowi. Zaproponował zaskakującą wymianę

Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu brytyjskiego Guardianowi, w którym założył ważną deklarację. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że w trakcie ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją byłby gotów zaproponować bezpośrednią wymianę terytoriów. – Wymienimy jedno terytorium na drugie – stwierdził przywódca. Jak wyjaśnił, Ukraina byłaby gotowa oddać Rosji obwód kurski. Wołodymyr Zełenski nie doprecyzował, którą konkretnie część kraju chciałby w zamian. – Wszystkie nasze terytoria są ważne. Nie ma tutaj żadnych priorytetów – zapewnił.

W tym kontekście warto przypomnieć, że część obwodu kurskiego od sierpnia 2024 roku znajduje się pod kontrolą ukraińskiej armii. Ukraińcy przejęli kontrolę w wyniku ofensywy. Eksperci zajmujący się tematyką wojenną nie mają wątpliwości, że dla Ukrainy będzie to bardzo ważna karta przetargowa w ewentualnych negocjacjach pokojowych.

W rozmowie z The Guardian Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że z jego punktu widzenia przy ustalaniu warunków negocjacji ważnym jest, aby przed spotkaniem doszło do bezpośrednich rozmów między stroną ukraińską a delegacją ze Stanów Zjednoczonych, która także miałaby się pojawić przy stole negocjacyjnym. Polityk nie miał wątpliwości, że jakiekolwiek gwarancje bez podpisu ze strony USA są niewiele warte.

Ukraiński przywódca nawiązał także do niejasnych wypowiedzi Donalda Trumpa, który jeszcze w czasach kampanii wyborczej sugerował możliwe ustępstwa na rzecz Rosji. Prezydent jednoznacznie stwierdził, że przekonanie strony amerykańskiej, że nie można zgodzić się na żaden gest przyjaźni wobec Rosji, to absolutny priorytet. Aby przekonać Donalda Trumpa do swoich racji, Wołodymyr Zełenski byłby gotów nawet zaproponować Stanom Zjednoczonym podpisanie wielomilionowych kontraktów na odbudowę kraju po zakończeniu działań wojennych.

