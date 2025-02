Na te słowa Zełenskiego czekał cały świat. Przełom w wojnie w Ukrainie?

Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikarzowi Piersowi Morganowi. W trakcie rozmowy padła przełomowa deklaracja. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jest gotów usiąść z Władimirem Putinem do stołu negocjacyjnego. – Jeżeli osiągnięcie pokoju i ocalenie wielu ludzkich istnień wymaga tego, żeby usiąść z nim przy jednym stole podczas rozmów negocjacyjnych, to jestem gotowy na taki krok – zapowiedział ukraiński przywódca.

Jednocześnie Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w rozmowach nie powinni brać udziału wyłącznie przedstawiciele Rosji i Ukrainy, ale również innych państw – Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Zdaniem prezydenta jest to jedyny sposób na to, żeby zapewnić Ukraińcom pokój i nie doprowadzić przy tym do śmierci kolejnych obywateli. – Pragnę powiedzieć jasno, że my bez wahania jesteśmy gotowi na spotkanie w takim składzie – podkreślił.

Ukraiński przywódca zastrzegł, że w czasie ewentualnych negocjacji nie zamierza być miły ani uprzejmy dla Władimira Putina. – Uważam go za największego wroga. Myślę, że z wzajemnością, on traktuje mnie dokładnie w ten sam sposób – powiedział.

W tym kontekście warto przypomnieć, że jesienią 2022 roku Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym ukraińscy politycy mają całkowity zakaz prowadzenia jakichkolwiek rozmów z przywódcą Rosji. Zasada ta nie dotyczy tylko i wyłącznie prezydenta Ukrainy.

