Europa będzie się zbroić. Von der Leyen ogłosiła plan

– Europa gotowa jest, by w sposób masowy zwiększyć swoje wydatki obronne. Dzisiaj napisałam list do europejskich przywódców. Określiłam tam plan ponownego zbrojenia Europy – powiedziała Ursula von der Leyen. Dodała, że program może wynieść nawet 800 mld euro.

„Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Bezpieczeństwo Europy jest zagrożone w bardzo realny sposób. Dziś przedstawiam ReArm Europe. Plan na rzecz bezpieczniejszej i odporniejszej Europy” – napisała na X.

Polityk w kolejnym wpisie przekazała dodatkowe szczegóły swojego planu ReArm:

Więcej przestrzeni fiskalnej dla krajowego finansowania publicznego na obronność poprzez klauzulę ewakuacyjną;

Nowy instrument pożyczek dla krajów UE na rzecz zdolności obronnych;

Bardziej elastyczne wykorzystanie funduszy UE na inwestycje w obronność;

Mobilizacja kapitału prywatnego za pośrednictwem Unii Oszczędnościowej i Inwestycyjnej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Plan składa się z pięciu punktów

Ursula von der Leyen powiedziała, że jej plan przesłany do europejskich przywódców składa się z pięciu punktów.

Pierwszy z nich to poluzowanie unijnych reguł wydatkowych.

– Zaproponujemy uruchomienie krajowej „klauzuli wyjścia” z Paktu Stabilności i Wzrostu. Umożliwi to państwom członkowskim znaczne zwiększenie wydatków na obronę bez uruchamiania procedury nadmiernego deficytu – powiedziała polityk. Drugi punkt planu to pakiet pożyczek o wartości 150 mld euro. Kolejny punkt planu obejmuje możliwość wykorzystania funduszu z polityki spójności. Dwa ostatnie punkty to mobilizacja kapitału prywatnego.

Niemiecka polityk dodała, że zwiększenie przez kraje Unii Europejskiej wydatków na obronę średnio o 1,5 proc. PKB da w okresie czterech lat blisko 650 mld euro.

