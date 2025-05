Wędkarz miał szczęście. Rekordowy okaz złowiony! To prawdziwy potwór z głębin

Do niezwykłego połowu doszło w kwietniu na jeziorze Grand Lake O’ the Cherokees w północno-wschodniej Oklahomie. Co ciekawe, rekord tego stanu pobił swym połowem jego wcześniejszy właściciel. Bryan Baker, doświadczony przewodnik i właściciel Spoonbill Wreckers Guide Service, wyciągnął z wody inwazyjnego potwora — tołpygę pstrą ważącą dokładnie 118 funtów i 10 uncji (ok. 53,8 kg).

„Ustanowienie rekordu jest wspaniałe, ale pobicie własnego rekordu może być jeszcze słodsze” — napisano w relacji lokalnej stacji KFOR, która jako jedna z pierwszych opisała wyjątkowy połów.

Ten sam człowiek, jeszcze większa ryba

Poprzedni rekord stanu Oklahoma należał również do Bakera. W 2023 roku złowił on karpia wielkogłowego (tołpygę pstrą), który ważył dokładnie 118 funtów (ok. 53,5 kg). Obecna zdobycz przewyższyła poprzednią o 10 uncji (ok. 280 gramów) — co, choć może wydawać się niewielką różnicą, w świecie rekordów wędkarskich ma ogromne znaczenie.

Co ciekawe, nowy rekordowy osobnik wciąż ustępuje rekordowi świata. Ten należy do ryby złowionej w stanie Missouri w 2019 roku — tołpyga pstra tamtego dnia ważyła aż 125 funtów i 5 uncji (ok. 56,9 kg). Baker nie kryje jednak dumy z osiągnięcia.

Tołpyga pstra: azjatycki przybysz, który rozpanoszył się w USA

Tołpyga pstra (Hypophthalmichthys nobilis), znana również jako karp wielkogłowy, wywodzi się ze wschodniej Azji. Jak podaje U.S. Fish and Wildlife Service, ryba została sprowadzona do Stanów Zjednoczonych w latach 70. XX wieku, by pomóc w oczyszczaniu stawów hodowlanych i oczyszczalni ścieków. Początkowo wykorzystywana była także jako ryba konsumpcyjna. Niestety, nieoczekiwanie ryba przedostała się do systemów rzecznych, a następnie — na wolność.

Tołpyga pstra żywi się planktonem, co czyni ją bezpośrednim konkurentem dla wielu gatunków rodzimych ryb, a także niektórych gatunków małży i innych organizmów wodnych. Według ODWC (Oklahoma Department of Wildlife Conservation), obecność tego gatunku w jeziorach i rzekach zakłóca równowagę biologiczną, prowadząc do zaburzeń w całym łańcuchu troficznym.

„Tołpyga pstra jest gatunkiem inwazyjnym, zakłócającym ekosystemy poprzez konkurowanie z rodzimymi rybami o pożywienie i siedliska” — ostrzegają urzędnicy ODWC.

Rozmiar ma znaczenie

Chociaż przeciętny osobnik osiąga wagę około 40 funtów (ok. 18 kg), to tołpygi pstre mogą dorastać do 5 stóp długości (ok. 1,5 metra) i przekraczać 100 funtów (ponad 45 kg) masy ciała. Im większe osobniki, tym większe zagrożenie dla ekosystemów, ponieważ konsumują znacznie więcej pożywienia niż mniejsze ryby.

Z tego względu Departament Ochrony Przyrody wyraźnie instruuje, że po złowieniu tej ryby nie należy jej wypuszczać z powrotem do wody.

Inwazja obejmująca niemal całe USA

Dane U.S. Fish and Wildlife Service są alarmujące. Gatunek ten został już zadomowiony w Alabamie, Arkansas, Iowa, Illinois, Indianie, Kansas, Kentucky, Luizjanie, Minnesocie, Mississippi, Missouri, Nebrasce, Ohio, Oklahomie, Południowej Dakocie, Tennessee, Zachodniej Wirginii i Wisconsin. Dodatkowo zgłoszenia o obecności tołpyg pochodzą również z Arizony, Kalifornii, Kolorado, Florydy, New Jersey, Pensylwanii, Teksasu i Wirginii.

Ich dalsze rozprzestrzenianie się jest poważnie ograniczane przez przepisy — import lub transport ryby, jej ikry lub hybryd przez granice stanów bez stosownego zezwolenia jest surowo zabroniony. Jednak nielegalne działania, przypadkowe zarybienia lub nieświadome uwolnienia ryb sprawiają, że walka z inwazją jest niezwykle trudna.

Sport czy walka z inwazyjnym zagrożeniem?

Dla Bryana Bakera połów tak dużej ryby to nie tylko triumf sportowy, lecz także misja edukacyjna. Jako zawodowy przewodnik wędkarski prowadzący wyprawy na Grand Lake, Baker aktywnie zachęca swoich klientów i lokalną społeczność do zaangażowania się w eliminowanie inwazyjnych ryb.

Jego działalność została doceniona przez społeczność wędkarską oraz środowiska przyrodnicze. W mediach społecznościowych ODWC opublikowano zdjęcie Bakera z rybą, podkreślając wartość jego wkładu w ochronę przyrody.

Realne zagrożenie dla Wielkich Jezior i Missisipi

Eksperci obawiają się, że dalsze rozprzestrzenianie się tołpygi pstrej może dotknąć także ekosystemów Wielkich Jezior. Jak informuje amerykańska agencja National Wildlife Federation, tołpygi mogłyby zniszczyć lokalne populacje ryb komercyjnych i rekreacyjnych, co przyniosłoby olbrzymie straty ekologiczne i ekonomiczne. W związku z tym stosuje się bariery biologiczne, elektryczne i mechaniczne, które mają zapobiegać ich migracji na północ.

