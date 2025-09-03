Putin i Xi Jinping rozmawiali o... nieśmiertelności. Nagrano kawałek rozmowy

Z okazji zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie, w Pekinie zorganizowano paradę wojskową z udziałem zagranicznych gości. Do stolicy Chin przybyli m.in. północnokoreański dyktator Kim Dzong Un oraz przywódca Federacji Rosyjskiej Władimir Putin.

Przywódcy Rosji i Chin rozmawiali o długowieczności

Wspomniani liderzy wspólnie z prezydentem Xi Jinpingiem podziwiali przemarsz chińskich wojsk i dyskutowali na różne tematy, nie tylko te dotyczące bieżącej polityki. Jak zarejestrowały kamery, w pewnym momencie rozmowa polityków zeszła na kwestię długowieczności, a nawet nieśmiertelności.

Za pośrednictwem swojego tłumacza Xi Jinping miał powiedzieć Putinowi, że dawniej ludzie rzadko dożywali 70. roku życia, a obecnie w tym wieku nadal są „dziećmi”. W odpowiedzi usłyszał, że za sprawą przeszczepów ludzkich organów oraz biotechnologii naukowcy mogą znacznie wydłużyć życie. Mówił o możliwym osiągnięciu nieśmiertelności przez ludzi. W odpowiedzi Xi stwierdził, że według niektórych prognoz jeszcze w tym stuleciu ludzie będą dożywać nawet 150 lat.

Naukowiec o długim życiu: Nigdy nie bierz rad od stulatków

Badający kwestię długowieczności profesor biogerontologii z University of Brighton Richard Faragher podkreślał, że są dwie główne teorie dotyczące tego zjawiska, które nie muszą się wykluczać.

Pierwsza z nich mówi po prostu o szczęściu. Faragher zapewnia, że posiadanie nawyków wcale nie oznacza, że to właśnie one napędzały ich długowieczność. – Sam fakt, że przeżyłeś paląc 60 papierosów dziennie, nie oznacza, że palenie 60 papierosów dziennie jest dobre – wyjaśniał.

Druga teoria zakłada, że stulatkowie mieli geny, które pozwoliły im dożyć sędziwego wieku. Badacz podsumował, że obie teorie prowadzą do tego samego wniosku, który dla sporej części odbiorców może być dość zaskakujący. – Nigdy, przenigdy nie przyjmuj wskazówek dotyczących zdrowia i stylu życia stulatków – stwierdził.

Jak dodawał, w grupie osób, które żyły dłużej niż 100 lat, znaleźli się i tacy ludzie, którzy nie mieli doskonale zbilansowanej diety, nie wykonywali regularnie nawet podstawowych ćwiczeń fizycznych, a także palili wspomniane już papierosy. Naukowiec podkreślił, że wśród mnóstwa niewiadomych jedno jest pewne: zdrowe żywienie, aktywność ruchowa i ogromny rozwój medycyny to elementy, które wpływają na to, że życie człowieka może się wydłużać.

