Poruszająca przemowa żony Charliego Kirka. „Ojcze, wybacz im”

10 września, podczas jednego z wydarzeń politycznych na terenie Uniwersytetu Utah Valley, na którym obecny był Charlie Kirk, doszło do tragedii – w kierunku prawicowego działacza padły strzały. Lider konserwatywnej organizacji Turning Point USA odbywał trasę po Stanach Zjednoczonych pod tytułem „American Comeback Tour”, a UVU był jednym z przystanków.

Tuż po tym, jak został ranny, pilnie przewieziono go do szpitala. Niestety – jego życia nie udało się uratować.

W niedzielę (21 września), na stadion w Glendale, na uroczystości pogrzebowe przybyło dziesiątki tysięcy osób. Żona zmarłego – Erika Kirk – opowiedziała zebranym szczegółowo m.in. o tym, co działo się przed i po postrzeleniu jej męża. Przyznała, że po tym, jak kule już padły, słychać było właściwie głuchą „ciszę”.



Żona Charliego Kirka „wybaczyła” zabójcy

Żona Charliego Kirka twierdzi, że po tym, jak jej mąż został ranny, w pewnym momencie dostrzegła na jego ustach „delikatny uśmiech”. Działaczka polityczna uważa, że nie cierpiał przed śmiercią. To daje jej „ulgę”.

Później, gdy jego ciało zostało pilnie przetransportowane do jednej z placówek medycznych, pojechała, by go zobaczyć. Na sali pokazano jej „ranę, która zakończyła jego życie”. – Poczułam szok, przerażenie i ból serca, o którego istnieniu nawet nie wiedziałam – przyznała, cytowana przez stację Cable News Network.

– Przyjechałam do szpitala w Utah, aby zrobić coś nie do pomyślenia: spojrzeć bezpośrednio na zamordowane ciało mojego męża – relacjonowała przed tłumem na State Farm Stadium.



Erika (z domu Frantzve) mówiła też o podejrzanym o zabójstwo – Tylerze Robinsonie. – [Charlie Kirk – red.] chciał ratować młodych mężczyzn, takich jak ten, który odebrał mu życie – stwierdziła. Następnie oznajmiła, że mu „wybaczyła”. – Ponieważ tak samo postąpił Jezus Chrystus – wskazała. Następnie zacytowała Nowy Testament (konkretnie Ewangelię wg św. Łukasza). – „Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią” – słowa te Syn Boży wypowiedział podczas ukrzyżowania, zwracając uwagę, że oprawcy, którzy go na nim umieścili, nie są świadomi tego, co robią.

Erika Kirk – Miss Arizony z 2012 r.

Charlie Kirk poślubił Erikę w 2021 roku. To była Miss Arizona USA 2012. Urodziły im się dwoje dzieci – trzyletnia córka i roczny syn. Był chrześcijaninem wyznania ewangelicznego. Optował za dostępem do broni palnej dla obywateli (sam taką posiadał), uważał, że zmiany klimatyczne to „brednia” i sprzeciwiał się aborcji (porównując zabieg medyczny do Holocaustu – masowego ludobójstwa europejskich Żydów w czasie drugiej wojny światowej).

