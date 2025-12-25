Osobliwe życzenia Donalda Trumpa. „Wesołych świąt lewicowym radykalnym szumowinom”

„Wesołych świąt wszystkim, wliczając radykalne lewicowe szumowiny, które robią wszystko co tylko możliwe, żeby zniszczyć nasz kraj. Bardzo im nie wychodzi” – zaczął Donald Trump. „Nie mamy już więcej otwartych granic, mężczyzn w kobiecym sporcie, transpłciowości dla wszystkich czy słabych organów ścigania” – wyliczał.

USA. Trump znów składa polityczne życzenia świąteczne

Prezydent Stanów Zjednoczonych chwalił się rekordową wartością giełdy papierów wartościowych czy „najniższymi wskaźnikami przestępstw od dekad”. Jak zwykle jednak nie posiłkował się żadnymi danymi na poparcie swoich słów. Stwierdził, że w kraju nie ma inflacji, a PKB jest wyższe o dwa punkty niż zakładano.

„Cła przyniosły nam biliony dolarów wzrostu i zamożności i najsilniejsze bezpieczeństwo narodowe jakie kiedykolwiek mieliśmy. Znów jesteśmy szanowani, prawdopodobnie jak nigdy wcześniej. Niech Bóg błogosławi Amerykę!” – pisał Donald Trump.

Specyficzne życzenia Trumpa. W przeszłości atakował m.in. Trudeau

Nie były to pierwsze tego typu życzenia w wykonaniu kontrowersyjnego polityka. W przeszłości przy okazji świąt wielkanocnych miotał obelgi pod adresem „radykalnie lewicowych świrów”, zarzucając im sprowadzanie do kraju morderców. Formułował też zarzut sfałszowania wyborów czy atakował „słabych sędziów”.

Z kolei przy okazji ubiegłorocznych Świąt Bożego Narodzenia Trump krytykował premiera Kanady Justina Trudeau, straszył przejęciem Kanału Panamskiego czy życzył przestępcom, by „poszli do piekła”.

