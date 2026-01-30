Przełom w Ukrainie po prośbie Trumpa? Rzecznik Putina o szczegółach

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow poinformował dziennikarzy, że Donald Trump poprosił Władimira Putina o powstrzymanie się od ataków na Kijów do 1 lutego „w celu stworzenia sprzyjających warunków do negocjacji”. Rzecznik Kremla nie zdradził, jaka była odpowiedź.
– Nie mam nic do dodania do tego, co już zostało powiedziane – podkreślił Pieskow. Wcześniej prezydent USA oświadczył, że osobiście poprosił swojego rosyjskiego odpowiednika, aby siły zbrojne Rosji wstrzymały na tydzień ataki na Kijów i inne miasta Ukrainy z powodu rekordowych mrozów. Według Trumpa Putin „zgodził się to zrobić”.
Źródło: TASS