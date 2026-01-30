Przełom w Ukrainie po prośbie Trumpa? Rzecznik Putina o szczegółach

Dmitrij Pieskow poinformował dziennikarzy, że Donald Trump „rzeczywiście zwrócił się z osobistą prośbą do Władimira Putina o powstrzymanie się przez tydzień, do 1 lutego, od ataków na Kijów w celu stworzenia sprzyjających warunków do przeprowadzenia negocjacji”. Rzecznik Kremla nie odpowiedział na pytanie, jaka była odpowiedź strony rosyjskiej.

– Nie mam nic do dodania do tego, co już zostało powiedziane – podkreślił Pieskow. Wcześniej prezydent USA oświadczył, że osobiście poprosił swojego rosyjskiego odpowiednika, aby siły zbrojne Rosji wstrzymały na tydzień ataki na Kijów i inne miasta Ukrainy z powodu rekordowych mrozów. Według Trumpa Putin „zgodził się to zrobić”.

