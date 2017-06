Kujawsko-pomorskie Orły nagrodzone

Zabytkowy hotel Bulwar, położony na Starym Mieście w Toruniu, tuż przy Wiśle, gościł w ostatni czwartek, 8 czerwca, uczestników Gali Orły „Wprost”. Taki tytuł otrzymują przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w zestawieniu opracowanym przez wywiadownię gospodarczą Bisnode we współpracy z redakcją „Wprost”. Są w nim notowane firmy z wyróżniającymi się wynikami finansowymi. Pod uwagę brane są między innymi przychody ze sprzedaży oraz zysk netto za ostatnie lata, dodatkowym wymogiem jest brak notowań na listach nierzetelnych płatników. Lista ma charakter ogólnopolski, a nagrody wręczane są podczas gal w poszczególnych regionach. W Toruniu nagrodzeni zostali przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego.

Orły i nagrody specjalne

Przedsiębiorcy nagrodzeni tytułem Orła „Wprost” reprezentowali bardzo różne branże oraz ośrodki – wiodące w regionie Toruń, Bydgoszcz i inne. Wśród laureatów z grodu Kopernika znalazły się Geofizyka Toruń, specjalistyczna firma świadcząca usługi na potrzeby poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitoringu podziemnych zbiorników oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Co ciekawe, ta ostatnia firma prowadzi także cmentarz dla zwierząt i wytwarza energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W gronie bydgoskich Orłów znalazły się Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, zajmujące się remontami samolotów bojowych, rozwijające od niedawna usługi dla lotnictwa cywilnego. Zakłady są również Centrum Kompetencyjnym Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, czyli dronów. W zestawieniu reprezentowany był sektor rolno-spożywczy. Na przykład Polmass z Bydgoszczy specjalizuje się w żywieniu bydła.

Produkuje między innymi preparaty mlekozastępcze i koncentraty dla cieląt i prosiąt. Z innych ośrodków regionu nagrodzone zostały między innymi Samindruk z Brodnicy, jedna z największych w Europie drukarni akcydensowych, oraz Damix z Rypina, specjalizujący się w produkcji wyposażenia dla sklepów, marketów, hipermarketów oraz magazynów i stacji paliw. Do jego najpopularniejszych produktów należą wózki sklepowe, które znamy z zakupów samoobsługowych. Podczas gali zostały także wręczone nagrody specjalne. Statuetkę za najlepszy wynik w regionie na liście Orłów zdobyła Plastica. To firma z grupy kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Utworzona w 2004 r. spółka jest jedynym polskim wytwórcą paroprzepuszczalnych folii i laminatów używanych w przemyśle higienicznym, medycznym i odzieżowym. Wraz z Centrum Projektów Europejskich przyznaliśmy nagrodę specjalną dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za realizację programu „IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia”. Ma on pomóc w powrocie na rynek pracy. – W ponadnarodowym projekcie innowacyjnym IMPULS 50+ próbujemy wraz z Federalną Agencją Pracy i partnerami polskimi zaadaptować i przetestować w polskich uwarunkowaniach pozytywne doświadczenia niemieckie wynikające z programu Perspektive 50 plus – tłumaczy prof. Zenon Wiśniewski, który odebrał statuetkę na gali. Jest on profesorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – W procesie implementacji nowych rozwiązań wykorzystujemy wyniki naszych dotychczasowych badań nad efektywnością instrumentów aktywnej polityki rynku pracy i aktywizacją długotrwale bezrobotnych – dodaje prof. Wiśniewski.

Projekt stawia z jednej strony na indywidualne podejście do osób bezrobotnych, z drugiej zakłada szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie i kształcenie oraz pracodawcami i ich zrzeszeniami. CPE jest państwową jednostką nadzorowaną przez ministra rozwoju.

Galeria:

Orły Tygodnika „Wprost” województwa kujawsko-pomorskiego

Co utrudnia rozwój

Jak ważne są projekty nakierowane na rynek pracy, pokazała krótka dyskusja na temat perspektyw wzrostu regionu. Wzięli w niej udział Michał Zaleski, prezydent Torunia, Leszek Walczak, prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2, i Piotr Rozwadowski, prezes MPO Toruń. WZL borykają się z brakiem wykwalifikowanych pracowników, podobnie jak wielu innych laureatów naszej nagrody. Bezrobocie w Polsce spada, ale drugą stroną medalu są problemy przedsiębiorców z zatrudnieniem, o tyle istotne, że utrudniają dalszy wzrost. Polaków zastępują Ukraińcy, takie doświadczenia mają także Orły, ale nie zawsze to jest możliwe. Stąd przedsiębiorcy angażują się w edukację, współpracują ze szkołami i uczelniami, aby zapewnić sobie kadry. Gala była również okazją do uhonorowania szpitali z województwa kujawsko-pomorskiego, laureatów rankingu, którego wyniki publikowaliśmy w maju i czerwcu. Listy gratulacyjne otrzymały: Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza oraz Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Andrzej Lubin