BotSense. Polscy naukowcy i inżynierowie opracowali metodę ochrony transakcji dokonywanych w sieci

Podmiana danych lub zawartości witryny w trakcie dokonywania transakcji z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej – to scenariusz najpopularniejszego cyberataku mającego na celu kradzież środków finansowych. Tzw. WebFraudy działają w oparciu o oprogramowanie, które infekuje komputery i uaktywnia się przy próbie dokonania płatności przez internet. – Działanie systemu BotSense polega na wykrywaniu w czasie rzeczywistym tego typu operacji. Wyszukuje on zaatakowane komputery klientów. Tworzone są również sygnatury, które stanowią wskaźnik tego, czy w trakcie próby dokonania transakcji doszło do ataku – tłumaczy działanie systemu prof. dr hab. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, zastępca dyrektora ds. naukowych NASK.

BotSense w swoim założeniu chroni dwie strony – klienta i bank. – Instytucje finansowe nie mogą narzucać klientom stosowania konkretnych systemów ochrony. Dzięki naszemu oprogramowaniu, bank widzi, że klient został zaatakowany i informuje go o tym – dodaje prof. Niewiadomska-Szynkiewicz, po czym przyznaje, że cyberbezpieczeństwo to ciągły wyścig z atakującymi. - Dlatego też BotSense jest i będzie stale rozwijany - zapewnia. Oprogramowanie działa już jako element infrastruktury internetowej kilku banków.

NASK to jednak nie tylko BotSense. Instytut, który jako pierwszy ustanowił w 1992 roku satelitarne połączenie internetowe na terytorium Polski, zdecydował się przekształcić pion naukowy w pion badań i rozwoju, co zwiększa skuteczność transferu technologii do biznesu i przemysłu. Naukowcy i inżynierowie opracowują nowe rozwiązania do ochrony sieci teleinformatycznych oraz rozwijają wcześniej opracowane, takie jak m.in. wykorzystywany w administracji publicznej i infrastrukturze krytycznej system do wczesnego wykrywania i agregacji zagrożeń w sieciach – Arakis.

Instytut jest również jednym z liderów wykorzystywania środków unijnych z sektora B+R – to właśnie w NASK powstał pierwszy krajowy CERT (Computer Emergency Response Team) i to naukowcy i inżynierowie z NASK realizują i koordynują europejskie projekty finansowane ze środków Komisji Europejskiej.