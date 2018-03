Prokurator chce aresztu dla „Królowej Zakopanego”

Przypomnijmy, wczoraj policja na wniosek warszawskich śledczych zatrzymała sześć osób, w tym małżeństwo Małgorzatę Ch. i Grzegorza K., którzy są właścicielami spółki prowadzącej kilka hoteli w Polsce, m. in zakopiańskiego Belvedere. Wczoraj postawiono im zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, ukrywania i wyzbywania się majątku w celu udaremniania zaspokojenia roszczeń wierzyciela oraz pomocnictwa w tych przestępstwach.

Jak informuje prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie, zarzuty dotyczą oszukańczych zachowań podejmowanych przez główną podejrzaną (Małgorzatę Ch.) w związku z zawarciem przez jej spółkę umowy dotyczącej sprzedaży hotelu Belvedere. Zgodnie z treścią zarzutu – „Małgorzata Ch. wprowadziła w błąd spółkę Modrzejewski i Wspólnicy co do rzeczywistego zamiaru zawarcia umowy przyrzeczonej – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zakopanem i doprowadziła spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 20 mln zł, wypłaconych reprezentowanej przez nią spółce tytułem zadatku”. Jak ustalili śledczy, biorąc pod uwagę podejmowane przez nią czynności prawne i faktyczne, Ch. nie miała zamiaru wywiązać się z umowy, a zawarcie umowy służyło jedynie uzyskaniu zadatku w wysokości przeszło 20 mln zł.

Po przesłuchaniu Ch. i przedstawieniu jej zarzutów prokurator skierował do sądu wniosek o trzymiesięcznych areszt dla hotelarki.

