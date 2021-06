„Wprost” najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem. Wprost.pl też zostawił konkurencję daleko w tyle!

Instytut Monitorowania Mediów przekazał, że miejsce pierwsze w rankingu najbardziej opiniotwóczych tygodników ze wzrostem o dwie pozycje w stosunku do kwietnia 2021 roku zajął tygodnik Wprost, cytowany w innych mediach 531 tys. razy. Na kolejnym miejscu, podobnie jak w zeszłym miesiącu, uplasował się tygodnik „Sieci” z liczbą 463 powołań. O cztery pozycje wyżej uplasował się natomiast „Newsweek” (225 wzmianek). Z wynikiem 220 powołań czwarte miejsce zajął dwutygodnik „Viva!”. Ranking zamyka tygodnik „Do Rzeczy” (186).

Z kolei z danych Mediapanel wynika, że Wprost.pl jest liderem serwisów prowadzonych przez tygodniki opinii. W maju nasz serwis odwiedziło 5,55 mln użytkowników (wzrost o 4,91 proc. względem kwietnia). Konkurencję zostawiliśmy daleko w tle. Serwis Newsweek.pl odwiedziło 1,92 mln użytkowników, Dorzeczy.pl 1,25 mln a Politykę.pl 0,97 mln.

W maju dziennikarze „Wprost” przeprowadzili rozmowy z wieloma ważnymi politykami. To właśnie w rozmowie z Joanną Miziołek i Elizą Olczyk padły szeroko cytowane słowa prezesa PiS o aborcji. – Każdy średnio rozgarnięty człowiek może załatwić aborcję za granicą W moim przekonaniu nic takiego, co by zagrażało interesom kobiet, się nie stało – mówił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Wprost”.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński dla „Wprost”: Każdy średnio rozgarnięty człowiek może załatwić aborcję za granicą

W pierwszym wywiadzie udzielonym mediom po ogłoszeniu Polskiego Ładu Mateusz Morawiecki zdradził m.in. co myśli o stanie wymiaru sprawiedliwości oraz ujawnia, czy jest gotów negocjować z Platformą Obywatelską. W rozmowie z Joanną Miziołek i Robertem Felusiem padły słynne już słowa o tym, że bogaci korzystają z dróg i szkół, a nie łożą na to odpowiednio do zarobków, co w opinii szefa rządu nie jest nieuczciwe.

Czytaj też:

Morawiecki we „Wprost”: Bogaci korzystają z dróg i szkół, a nie łożą na to odpowiednio do zarobków. To nieuczciwe

Bronisław Komorowski zdradził Agnieszce Niesłuchowskiej-Szczepańskiej kogo można nazwać bogaczem, jakie są szanse na prezydenturę Beaty Szydło oraz co łączy go z PSL. Były prezydent wspomniał także, czy wspomógłby finansowo Lecha Wałęsę.

Czytaj też:

Bronisław Komorowski dla „Wprost”: W polityce musi być ruch. Czasami warto się zaprzyjaźnić z konkurencją

To „Wprost” jako pierwszy informował o tym, że ab zachęcić Polaków do szczepień rząd wspólnie z Totalizatorem Sportowym szykuje loterię dla osób zaszczepionych, w której będzie można wygrać nawet milion złotych.

Czytaj też:

Rząd wymyślił loterię szczepionkową. Można wygrać milion

Doniesienia z „Niedyskrecji parlamentarnych” Elizy Olczyk i Joanny Miziołek m.in. o tym, że partia Jarosława Gowina rozpada się na naszych oczach a Rafał Trzaskowski wcale nie pali się do bycia szefem PO były cytowane w wielu innych mediach.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Porozumienie Gowina się sypie. Michał Wypij porzuci Zjednoczoną Prawicę przed wakacjami?

Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański opowiadał naszemu dziennikarzowi Bolesławowi Breczko o sytuacji w polskim wojsku. – Nie wiadomo, jakie cele długofalowe stawiają przed wojskiem politycy konstytucyjnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Można odnieść wrażenie, że kupują to, co akurat Amerykanie sprzedają. To jest według mnie nie do pomyślenia. (...) Dziś politycy mówią generałom, że dostaną tyle i tyle czołgów i samolotów, z którymi potem mają myśleć, co zrobić – oceniał.

Czytaj też:

Gen. Różański: Wojsko nagrywa filmiki dla ministra. Z żalem na to patrzę

A aktywistka Jana Shostak przytoczyła dramatyczne historie osób zmuszonych do ucieczki przed białoruskim reżimem.

Czytaj też:

70 zł miesięcznie na życie. Aktywistka o warunkach, w jakich żyją ofiary Łukaszenki