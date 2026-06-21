Kierowca z Ukrainy z rozbitą głową. Zaczęło się od sprzeczki z pasażerkami

W sobotę 20 czerwca przy ulicy Wysockiego w Warszawie doszło do ataku na kierowcę taksówki na aplikację. Zaczęło się od kursu, podczas którego Ukrainiec odwiózł na Bródno dwie pasażerki. Świadkowie twierdzili, że kobiety mogły być pod wpływem alkoholu.

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Przy wysiadaniu, między pasażerkami i kierowcą doszło do nieporozumienia, które eskalowało w awanturę. Krzyki usłyszeć miał 36-letni znajomy kobiet, który przebywał wówczas w jednym z mieszkań pobliskiego bloku. Podszedł do kierowcy Toyoty i dołączył do kłótni.

Ze wstępnych informacji wynika, że 36-latek w pewnym momencie zaatakował 44-latka. Uderzył go w głowę butelką po piwie, doprowadzając do poważnej rany. Krew uderzonego miała znajdować się zarówno na chodniku, jak i w samochodzie. Kierowca zachował przytomność, ale potrzebował pomocy lekarskiej i został przewieziony do szpitala.

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Oprócz ratowników medycznych, na miejsce zdarzenia przybyli także policjanci. Zabezpieczyli ślady ataku. Następnie funkcjonariusze z wydziału kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI dokonali zatrzymania podejrzanego o atak 36-latka. Ustalili, że w chwili awantury był on trzeźwy.

Policja ustalać będzie teraz, jak dokładnie przebiegała cała kłótnia, jaką rolę odegrały w niej poszczególne osoby oraz czym kierował się 36-latek podczas swojego brutalnego ataku na kierowcę. Grozić mu będą poważne konsekwencje prawne.

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