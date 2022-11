Rosja ostrzega przed atakiem na satelity. „Uzasadniony cel odwetu”

Władimir Jermakow, szef rosyjskiego ministerstw spraw zagranicznych ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej został zapytany przez państwową agencję RIA Novosti o stanowisko Rosji w sprawie wykorzystania komercyjnych satelitów USA przez „reżim kijowski” w ramach „konfliktu w Ukrainie”.

Zwrócono uwagę, że za ich pomocą możliwe jest m.in. wykonywanie określonych misji bojowych, śledzenie tras ruchu i działań wojsk rosyjskich czy naprowadzanie na cel z amunicji precyzyjnej.

Komercyjne satelity w użyciu podczas wojny. Rosja reaguje

– Takie prowokacyjne użycie satelitów cywilnych budzi wątpliwości co najmniej w kontekście Traktatu o przestrzeni kosmicznej (podpisanego w 1967 r. – red.), który implikuje jego wyłącznie pokojowe wykorzystanie i wymaga najpoważniejszego potępienia przez społeczność światową – odparł minister. – Potwierdzamy, że taka quasi-cywilna infrastruktura, jeśli zostanie wykorzystana w operacjach wojskowych przeciwko Rosji, całkiem zrozumiale może stać się „uzasadnionym celem" zniszczenia w ramach odwetu – dodał. – Opowiadamy się za niedopuszczeniem do wykorzystywania cywilnych satelitów komercyjnych do wykonywania misji bojowych. Wzywamy wszystkie państwa zainteresowane właściwym wykorzystaniem technologii kosmicznych do wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju przestrzeni bliskiej Ziemi w celach czysto pokojowych – mówił.

Temat znaczenia satelitów w trakcie działań wojennych został poruszony ostatnio w rosyjskiej telewizji. Emerytowany pułkownik Michaił Khodarenok zauważył, że pod względem ich liczby rozmieszczonej w bliskiej i dalekiej przestrzeni kosmicznej Rosja pozostaje w tyle. – A czym jest kosmos z czysto wojskowego punktu widzenia? Przede wszystkim to różne rodzaje wywiadu – mówił. – To komunikaty, łączenia, nawigacja, używanie broni precyzyjnego rażenia – wymieniał.

twitter

26 października Konstantin Woroncow, zastępca dyrektora departamentu ds. nierozprzestrzeniania i kontroli zbrojeń rosyjskiego MSZ powiedział na forum ONZ, że wykorzystywanie zachodnich satelitów do wspierania ukraińskich wysiłków wojennych jest „niezwykle niebezpiecznym trendem”.

Rzecznik Białego Domu John Kirby powiedział, że z publicznie dostępnych informacji wynika, że Rosja próbuje wdrażać technologie antysatelitarne. Kirby powiedział dziennikarzom, że każdy atak na amerykańską infrastrukturę spotka się z odpowiedzią, ale nie sprecyzował, jakiej odpowiedzi należy się spodziewać.

Czytaj też:

Wiadomo, ilu Rosjan uciekło z kraju po decyzji Władimira Putina. Widać to nawet z kosmosuCzytaj też:

W tym miejscu odkryto masowe groby. Opublikowano zdjęcia satelitarne