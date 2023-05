NA ŻYWO: Pieskow o atakach dronów na Moskwę. „Reakcja na nasze bardzo skuteczne uderzenie”

14:59 Zapytany o zmasowane ataki Rosji na Kijów prezydent USA Joe Biden powiedział, że nie jest to dla niego zaskoczeniem. - Dlatego musimy nadal dostarczać Ukrainie tego, czego potrzebuje - zaznaczył. 14:46 Alarm przeciwlotniczy w obwodzie charkowskim. 14:40 Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził, że Zachód zwiększa dostawy sprzętu i broni do Kijowa przed ukraińską ofensywą "na dużą skalę". Zapowiedział też, że Moskwa uderzy na wszelkie szlaki zaopatrzeniowe, które wykryje - informuje Reuters. 14:18 Białoruś około 20 kilometrów od granicy z Ukrainą rozbudowuje swoje fortyfikacje obronne. Radio Swaboda opublikowało zdjęcia satelitarne wznoszonych obiektów. Widać na nich, że Białorusini budują m.in. "zęby smoka", które mają powstrzymywać czołgi, oraz nowe okopy.



„Zęby smoka” przy granicy z Ukrainą. Białoruś buduje fortyfikacje obronne 14:01 Mer Kijowa Witalij Kliczko wezwał mieszkańców miasta, aby nie wychodzili na balkony i ulice podczas ataków dronów. W nocy kobieta zginęła w budynku mieszkalnym, gdy wyszła na balkon, aby obserwować pracę obrony powietrznej. 13:31 Aryna Sabalenka wzięła udział w konferencji prasowej, podczas której pokłóciła się z dziennikarką. Białorusinka zareagowała w bardzo emocjonalny sposób na pytanie o zawodniczki z Ukrainy i wojnę w tym kraju.



Aryna Sabalenka już nie wytrzymała. Pokłóciła się z ukraińską dziennikarką 13:04 Władze Ukrainy odzyskały ciała 79 poległych żołnierzy. 12:39 Proces przygotowania armii ukraińskiej w nowych strukturach organizacyjnych dobiega końca. Dzięki dostawom sprzętu z Zachodu. w ostatnich miesiącach szczególnie „obfitym”, armia pozyskała nowe zdolności, co zdecydowanie wzmocniło jej potencjał bojowy - pisze dla "Wprost" gen. Waldemar Skrzypczak.



Gen. Skrzypczak: Armia gotowa. Teraz ruch należy do prezydenta Zełenskiego 12:10 Reuters, powołując się na służby prasowe Kremla, przekazał, że Władimir Putin został poinformowany o porannym ataku dronów na Moskwę. Rosyjski przywódca ma obecnie przebywać na Kremlu i najprawdopodobniej nie ma w planach komentowania ataku. 11:43 Kijów.



twitter.com 11:15 Rosyjski resort obrony twierdzi, że Ukraińcy zaatakowali dronami Moskwę. Jednak Kijów stanowczo oświadczył, że nie ma z atakiem nic wspólnego. - Oczywiście nie mamy z tym bezpośrednio nic wspólnego - zaznaczył doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. - Być może nie wszystkie drony są gotowe do ataku na Ukrainę i chcą wrócić do swoich właścicieli, by zadać pytania: "Dlaczego wysyłacie nas (aby zaatakować) dzieci w Ukrainie? W Kijowie? - stwierdził. 10:51 "Pracujemy" - napisano krótko na profilu ukraińskich Sił Powietrznych.



twitter.com 10:45 W codziennym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła dwa zakrojone na szeroką skalę naloty na terytorium Ukrainy. "W sumie w ciągu ostatniego dnia wróg przeprowadził 62 naloty i wystrzelił 54 razy z systemów rakietowych" - dodano.



"Prawdopodobieństwo ataków rakietowych i powietrznych na całą Ukrainę pozostaje wysokie" - ostrzegł Sztab. "Wróg nadal koncentruje swoje główne wysiłki na próbach pełnej okupacji obwodów ługańskiego i donieckiego. W ciągu ostatniego dnia Siły Obronne odparły 27 ataków wroga" - przekazano w raporcie. 10:22 "Odpowiedź na każdy rosyjski atak, który ma na celu wyczerpanie ukraińskiej obrony powietrznej, może być tylko jedna: większa produkcja i dostawy systemów obrony powietrznej i amunicji przez partnerów UE i NATO. I nad tym właśnie pracujemy. Razem pokonamy kolejną rosyjską strategię terroru" - oświadczył szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. 9:57 Z danych ukraińskiej policji wynika, że ostatniej nocy, w wyniku rosyjskiego ataku, w Kijowie zginęła 33-letnia kobieta. W samym mieście rannych zostało 9 osób, cztery kolejne odniosły obrażenia w obwodzie kijowskim. Uszkodzonych zostało 16 obiektów. 9:24 Drony uderzyły we wtorek rano w kilka budynków mieszkalnych w Moskwie - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. 9:20 "Koncentrowanie ataków powietrznych Rosji na ukraińskiej stolicy prawdopodobnie ogranicza zdolność Moskwy do osłabienia kontrofensywnego potencjału Ukrainy" -zauważa w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Jak dodaje amerykański think-tank, wznowione w ostatnich miesiącach ataki powietrzne na Ukrainę mają na celu osłabienie ukraińskich zdolności kontrofensywnych. 8:49 Kolejne zdjęcia z nocnego ataku Rosjan na Kijów. Ukraińcom udało się zestrzelić nad miastem co najmniej 20 rosyjskich dronów. Łącznie Rosjanie wystrzelili w nocy 31 dronów.



twitter.com 8:24 Pojawiają się również doniesienia o ataku dronów na Moskwę.



twitter.com 7:52 "Wróg kontynuuje atak na stolicę. Tej nocy w wielu częściach miasta rozległy się eksplozje. Jedna osoba zginęła" - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Jak dodał, w związku z ostrzałem w mieście wybuchło kilka pożarów. 7:47 Skutki rosyjskiego ataki na Kijów.



twitter.com 7:37 "W nocy 30 maja 2023 r. od godz. 23:30 do 4:30 rosyjskie siły okupacyjne ponownie zaatakują Ukrainę irańskimi dronami szturmowymi Shahed-136/131. W sumie z północy wystrzelono 31 dronów" - poinformowały w komunikacie ukraińskie Siły Powietrzne. 7:12 Rosjanie znów atakują Kijów. W nocy z 29 na 30 maja nad stolicą Ukrainy zestrzelono 29 rosyjskich dronów. Jak informuje "Kyiv Post", przynajmniej jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

Putin podpisał dekret ws. okupowanych terytoriów. Dokument „legalizuje” deportacjeCzytaj też:

Aryna Sabalenka już nie wytrzymała. Pokłóciła się z ukraińską dziennikarką