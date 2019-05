NA ŻYWO: Debata kandydatów przed wyborami do PE w TVP

20:44 - UE powinna rozwiązywać problemy konkretnych ludzi. Polacy chcą integracji. Wiosna ma taki program, który zakłada walkę w PE o europejski program walki z rakiem. UE musi się tym zająć. UE musi również rozwiązywać problemy z transportem do większych miast mieszkańców wsi. UE musi zainteresować się problemami młodych ludzi - tłumaczy przedstawiciel Wiosny 20:43 Kolejny głos zabiera Krzysztof Bosak. Działacz Konfederacji twierdzi, że przyszłość UE jest niejasna. 20:42 - UE może być silna siłą państw członkowskich. Zdecydowanie sprzeciwiamy się federalizacji UE. Sprzeciwiamy się Europie wielu prędkości. Chcemy silnej UE, ale nie zgodzimy się na sprzedawanie na polski rynek gorszych produktów. Mówimy nie dla produktów podwójnej jakości. Dlaczego polskie dzieci mają jeść produkty gorszej jakości? - pyta Jadwiga Wiśniewska. 20:41 - Z naszego punktu widzenia silniejsza UE, silne instytucje UE, większy budżet UE, jest korzystniejsza - mówi Jan Olbrycht. 20:40 Kolejne pytanie: Jak widzą państwo przyszłość Europy? 20:39 - Czuję się trochę jak w "Jeden z dziesięciu" - mówi Paweł Kukiz. - - To jest instrument polityczny. Służby on gospodarce niemieckiej - podkreśla Kukiz 20:38 - Rozmawiajmy o budżecie UE, bo to jest dla nas temat najbardziej znaczący. Koalicja Europejska nie ma w programie wprowadzenia wspólnej waluty - mówi Jan Olbrycht



twitter.com 20:37 - Nie spełniamy warunków, Polacy nie chcą euro, to temat zastępczy - podkreśla Krzysztof Bosak 20:36 - W oślej ławce była Elżbieta Bieńkowska, bo jest bardzo słabym komisarzem. Mocna złotówka to mocna polska gospodarka - ripostuje przedstawicielka PiS



twitter.com 20:35 - Polska wchodząc do UE zobowiązała się do przyjęcia euro, ale rządy nic w tej sprawie nie zrobiły. Najpierw debata z Polkami i Polakami, Polacy nie są gotowi na przyjęcie euro, tak jak i nasza gospodarka. Poprzednie rządy zawaliły sprawę - mówi Krzysztof Śmiszek 20:34 Jako pierwszy odpowiada Adrian Zandberg. - Euro trzeba reformować. Jak będzie bezpieczne dla takich gospodarek jak Polska, to wtedy można przyjąć wspólną walutę - mówi



twitter.com 20:34 Pierwsze pytanie: Bieńkowka mówi, że jesteśmy na oślej ławce Europy. Czy powinniśmy przyjąć euro? 20:33 W każdej z części na odpowiedź na pytania przedstawiciele poszczególnych komitetów mają minutę. Dodatkowo na całą debatę będzie im przysługiwać 45 sekund na ripostę. Debata ma potrwać 45 minut. 20:32 Debata ma być podzielona na pięć części. Każda ma dotyczyć innej problematyki: bezpieczeństwa, przyszłości Unii Europejskiej, gospodarki, europejskich wartości oraz pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej. 20:30 Debatę prowadzi dziennikarz TVP Michał Adamczyk 20:29 PiS będzie reprezentować Jadwiga Wiśniewska, Koalicję Europejską Jan Olbrycht, Wiosnę Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek, Lewicę Razem Adrian Zandberg, Konfederację Krzysztof Bosak a Kukiz ’15 Paweł Kukiz 20:05 Już o 20:30 rozpocznie się debata kandydatów do PE. W debacie wezmą udział przedstawiciele wszystkich sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.

Jak będzie wyglądała debata w TVP?

