Lewica Razem na porażkę reaguje śpiewająco. „Znokautowano mnie, ale podniosę się”

Wynik nieco powyżej jednego procenta (1,24 proc. z 99,31 proc. głosów) to zdecydowana porażka partii Razem. Jak w takiej sytuacji reaguje profil ugrupowania na Twitterze? Publikuje popularną piosenkę zespołu Chumbawamba, której tekst to w dużej mierze powtarzane słowa: „I get knocked down, but I get up again. You are never gonna keep me down”. Po polsku: „Zostałem znokautowany, ale znowu wstanę. Nigdy nie zatrzymasz mnie na ziemi”, czy w nieco ładniejszym tłumaczeniu: „Upadam na deski, ale znów się podnoszę. Nigdy nie uda ci się mnie pokonać”.

W tym tamtym tonie po zapoznaniu się z wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego wypowiadał się lider Razem, Adrian Zandberg. – Szliśmy do wyborów by upomnieć się o sprawiedliwą społecznie Europę; to się nie zmieni, będziemy dalej o to walczyć – mówił w niedzielę, kiedy było już wiadomo, że wynik Razem nie przekroczy nawet 1,5 proc. – Nie schodzimy i nie zejdziemy z tej drogi, bo w Polsce jest wielka potrzeba, żeby w końcu pchnąć nasz kraj na lewo – powtarzał szef przegranej formacji. Zaznaczył jednak, że partia „ma o czym myśleć w najbliższych tygodniach”.