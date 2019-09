Największa w historii obniżka podatków i „obrona przed LGBT”. Konfederacja przedstawiła program

Konfederacja opublikowała spot wyborczy, w którym przedstawiła swój program. Formacja chce m.in. wprowadzić program 1000 plus czyli powszechną ulgę podatkową czyli redukcję PIT do zera proc., dobrowolny ZUS oraz benzynę po 3 zł za litr. – My proponujemy 1000 plus, czyli dodatkowo tysiąc złotych miesięcznie dla każdego ciężko pracującego podatnika do kieszeni. Czas na najwyższą w historii Polski obniżkę podatków – przekonywał Jakub Kulesza.

Wśród postulatów formacji jest także reforma sądownictwa. – Konieczna jest głęboka parametryzacja sądów. Po koniecznej cyfryzacji i uproszczeniu procedur, będzie można sprawdzać, którzy sędziowie są sprawni, a którzy popełniają najwięcej błędów sądowych. Zbudujemy profesjonalny aparat pomocniczy w sądach. Po zmianach, na każdego sędziego miałby przypadać jeden asystent – wyjaśnił Michał Wawer.

Konfederacja chce także oddania rodzicom prawa do wychowywania i edukacji dzieci oraz wyposażenia rodziców w narzędzia do obrony przed przymusową indoktrynacją, na przykład ze strony ideologii LGBT. Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że „tylko Konfederacja jest w stanie jasno powiedzieć, czego chce większość rodziców a po wejściu do Sejmu będzie chciała wprowadzenia przepisów przeciwko ofensywie środowisk LGBT”.

Silna polska armia, pełna ochrona życia od jego poczęcia, promowanie polskich lasów i koniec z zaśmiecaniem kraju nielegalnymi odpadami z zagranicy – to także postulaty Konfederacji.

Politycy Konfederacji wystartują w wyborach parlamentarnych z listy numer 4.

