Kosiniak-Kamysz pokazał sztab wyborczy. W składzie były minister rządu PO oraz posłowie PSL, Kukiza i UED

– Przedstawiam sztab wyborczy kampanii #Kosiniak2020. Cieszę się, że są tutaj wszyscy, z którymi budowałem Koalicję Polską. To mieszanka energii młodości i doświadczenia. Dziękuję, że jesteście ze mną – mówił kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej. – Wiem, że z taką drużyną, z takim sztabem wygramy. Każdego dnia będziemy zabiegać o to, by w Polsce było normalnie. Wzniesiemy mosty porozumienia i zburzymy mury nienawiści – zapowiadał

W skład jego sztabu wejdą zarówno politycy PSL, jak i innych formacji tworzących Koalicję Polską, m.in. politycy Kukiz’15 i Unii Europejskich Demokratów. Szefową sztabu jest była dziennikarka Magdalena Sobkowiak, a jego rzecznikiem Dariusz Klimczak.

Do sztabu wejdą również: Piotr Zgorzelski, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Agnieszka Petelicka, Piotr Apel, Jacek Protasiewicz, Michał Kamiński, Władysław Teofil Bartoszewski, Jan Filip Libicki, Krzysztof Paszyk, Emil Sawicki, Michał Dziubak, Miłosz Motyka, Urszula Pasławska, Elżbieta Bińczycka, Agnieszka Ścigaj, Czesław Siekierski, Stanisław Tyszka, Jan Łopata, Stefan Krajewski, Urszula Nowogórska, Mieczysław Kasprzak, Marek Biernacki, Paweł Szramka, Bożena Żelazowska, Miłosz Szatan i Marcin Kos.

– Potrzebujemy prezydenta, który przywróci nadzieję na lepszy poziom debaty politycznej w Polsce, na zakończenie wojny polsko-polskiej. Szczególnie widoczne to jest po wczorajszych wydarzeniach w Sejmie – mówiła szefowa sztabu Magdalena Sobkowiak nawiązując do burzliwej debaty, która odbyła się w czwartek w Sejmie.

– Spotykamy się w Walentynki, bo my kochamy naszą Ojczyznę. Nadzieja i szacunek do drugiego człowieka to wartości nam bliskie. W odróżnieniu od środkowego palca Joanny Lichockiej, który będzie symbolem końca prezydentury Andrzeja Dudy – dodał Piotr Zgorzelski.

