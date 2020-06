Sztab Andrzeja Dudy ogłosił hasło wyborcze. „Jest oczywiste”

Hasło wyborcze Andrzeja Dudy zaprezentowali w piątek Adam Bielan i Joanna Kopcińska. – To hasło jest związane z pierwsza kadencją prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent udowodnił, że leża mu na sercu polskie sprawy potrafi o nie zabiegać na arenie międzynarodowej – mówił Adam Bielan. Europoseł PiS dodał, że „prezydent udowodnił, że jest blisko ludzi, że jest blisko spraw, którymi żyją Polacy” . – To hasło jest oczywiste: „Prezydent polskich spraw” – mówił Bielan, prezentując hasło.

Joanna Kopcińska zaznaczyła, że sprawny i godny zaufania prezydent powinien być wiarygodny. – Takim prezydentem jest Andrzej Duda i tylko on daje gwarancję, że nie zawiedzie w przyszłości – wskazała była rzecznik rządu. Eurodeputowana PiS tłumaczyła, że Andrzej Duda „zrealizował kluczowe obietnice, z którymi szedł do wyborów” . Wymieniła tu m.in. programy społeczne skierowane do rodzin i emerytów. – Wiarygodność jest najważniejsza. Nie wystarczy obiecać. Trzeba dotrzymać słowa, czego nie gwarantują pozostali kandydaci. Tego oczekuje Polska, Polacy i Polki – dodała.

