Andrzej Duda pokazał spot wyborczy. Atakuje Rafała Trzaskowskiego

W trwającym ponad minutę spocie narrator, który przedstawiony jest po prostu jako „Polska” , kieruje swoje słowa do Rafała Trzaskowskiego. „Cześć tu Polska. Słabo się znamy. Fajnie, że teraz ruszyłeś zwiedzać. Złośliwi mówią, że jesteś gotów pracować 4 tygodnie, by potem 5 lat nic nie robić. Jestem przekonana, że to niepotrzebna złośliwość, acz masz reputację leniuszka” - słyszymy w spocie.

„Twoim jest lotnisko w Berlinie i karta LGBT. Martwi mnie, że kiedy było w Warszawie ciężko z wirusem, ty poszedłeś na L4. Ze zmęczenia? Serio dałeś biednej pani 20 groszy? Obawiam się, że jesteś mało wiarygodny” - konkluduje narrator. "Jedyne, co Polska od ciebie dostała, to skażone toksyczne szambo, a lansujesz się na ekologi. Więc Rafał - dość, to my mamy. Ale twojej ściemy" - kończy.