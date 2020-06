PO żąda od prezydenta ujawnienia oświadczenia majątkowego. Jest komentarz rzecznika Dudy

Kilkanaście godzin przed ciszą wyborczą Platforma Obywatelska zażądała od urzędującego prezydenta ujawnienia oświadczenia majątkowego. – Na 12 godzin przed ciszą wyborczą Andrzej Duda nie opublikował kluczowego dokumentu. Nie opublikował swojego oświadczenia majątkowego. Wyborcy mają prawo wiedzieć, po to zostały wymyślone oświadczenia majątkowe, żeby walczyć z korupcją na szczytach władzy. Jeśli prezydent nie chce pokazać swojego oświadczenia majątkowego, może się okazać, że ma coś do ukrycia. Żądamy opublikowania oświadczenia majątkowego prezydenta Dudy. Dajemy mu na to 12 godzin. Czyli czas do początku ciszy wyborczej – powiedział Cezary Tomczyk na briefingu prasowym przed Pałacem Prezydenckim.

Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego zapowiedział złożenie projektu ustawy, który zobliguje prezydenta, premiera, a także członków rządu i wszystkie najważniejsze osoby w państwie do publikacji swoich oświadczeń majątkowych.

Co na to Andrzej Duda?

Z ustaleń portalu Interia wynika, że Andrzej Duda pokaże obywatelom oświadczenie majątkowe jeszcze przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Tą informację potwierdził rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. – Prezydent zawsze opowiadał się za przejrzystością życia publicznego. Swego czasu pojawiały się sensacyjne doniesienia na temat jego stanu majątkowego, więc bardzo się cieszę, że będzie on ujawniony i każdy będzie mógł sprawdzić, jaki rzeczywiście on jest – skomentował senator PiS Jan Maria Jackowski.

Czytaj także:

Wybory prezydenckie: Trzaskowski, Duda i atom. Najbardziej obciachowe pomysły tej kampanii