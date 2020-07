Andrzej Duda o relacjach z córką. „Mamy różne zdanie w wielu sprawach”

Prezydent w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim wspomniał m.in. o polityce napychania kieszeni warszawskiemu salonowi. – Myślę, że kiedy mówię o "salonie warszawki", to opinia społeczna w Polsce raczej dokładnie wie, co ja mam na myśli, że jest taka grupka różnego rodzaju celebrytów z różnych środowisk, którzy właśnie tę „elitę salonu warszawki” stanowią – powiedział Andrzej Duda na antenie Polsat News. Dlatego użyłem właśnie takiego sformułowania tzw. warszawki. W Warszawie i wielkich miastach każdy wie, co to znaczy tzw. warszawka – tłumaczył.

Zapytany przez dziennikarza o spory spadek poparcia wśród najmłodszych wyborców, Andrzej Duda wspomniał o swoich relacjach z córką Kingą. – Myślę, że młodzi zawsze są tacy trochę „anty” tym, którzy akurat rządzą. Taka jest natura młodych, że oni zawsze są trochę zbuntowanie, zawsze trochę kontestują – powiedział prezydent. – Przecież ja też wychowałem córkę, która już dzisiaj jest dorosła, ale też pamiętam jej młode lata. Do dzisiaj mamy różnice w wielu sprawach, ona ma swoje zdanie, ja mam swoje, więc doskonale to rozumiem. Ale ja przez całe to pięć lat wspierałem młodych – zapewnił.

Kim jest Kinga Duda?

Córka Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy – Kinga Duda – urodziła się w 1995 roku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Reprezentowała uczelnię w finale międzynarodowego prestiżowego konkursu prawniczego w Wiedniu. W marcu 2019 roku wraz z koleżankami została wyróżniona w konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Madrycie. Corocznie konkurs przyciąga 2 tysiące studentów z 300 uniwersytetów z całego świata. W listopadzie minionego roku media informowały – powołując się na dane zamieszczone przez córkę prezydenta w serwisie Linkedin, że Kinga Duda otrzymała pracę w prestiżowej kancelarii prawnej Maruta Wachta. Kancelaria zdobyła tytuł najlepszej firmy prawniczej w Polsce w 2018 r. w konkursie The Lawyer European Awards. Kinga Duda została zatrudniona na stanowisku junior associate, czyli młodszy prawnik.

Jeszcze w styczniu 2020 roku córka Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy zakończyła współpracę z kancelarią. Powód? Kinga Duda wyjechała za granicę na staż w jednej z kancelarii prawnych w Londynie. Początkowo planowano, że zakończy się on w maju, jednak współpraca z brytyjską kancelarią została przedłużona.

