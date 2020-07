Pierwsza konferencja PKW. Marciniak poinformował o podejrzeniu „korupcji politycznej”

– Dzisiaj mamy piękny dzień, nie tylko dlatego, że letni i urlopowy, ale dlatego, że to święto demokracji – powiedział Sylwester Marciniak na pierwszej konferencji prasowej zorganizowanej w niedzielę 12 lipca tuż po godz. 10.00. Przewodniczący PKW poinformował, że w całym kraju o godzinie 7.00 otwarto przeszło 27 tys. lokali wyborczych i nie otrzymano informacji o istotnych problemach.

Podejrzenie „korupcji politycznej”

Sylwester Marciniak przekazał także najnowsze dane z działań policyjnych. – W dniu dzisiejszym mamy 253 zdarzenia, a poprzednio – w pierwszej turze wyborów – było 167 o tej samej porze. Dotyczy to przede wszystkim takich wykroczeń jak naruszenie ciszy wyborczej czy uszkodzenia ogłoszeń – powiedział przewodniczący PKW. Sylwester Marciniak poinformował również o konkretnych wykroczeniach, do których doszło. Przytoczył przypadek, kiedy to w województwie warmińsko-mazurskim zachodzi podejrzenie „korupcji politycznej". Człowiek, którego tożsamości nie ujawniono, zaproponował innemu wyborcy 20 zł, aby ten oddał głos na wskazanego kandydata.

– Póki co nie mamy zdarzeń związanych z alkoholem i uczestnictwem w komisjach wyborczych – powiedział Sylwester Marciniak, dodając, że ma nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Pierwsza frekwencyjna konferencja PKW odbędzie się o 13:30. Na zakończenie przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zaapelował do Polaków o przestrzeganie zasad sanitarnych.