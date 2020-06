Najnowszy sondaż. Druga tura trudna dla Andrzeja Dudy

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, urzędujący prezydent mógłby liczyć na 41,2 proc. poparcia. Za nim uplasowałby się kandydat Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski może obecnie liczyć na 27 proc. głosów. O ponad połowę słabszy wynik notuje Szymon Hołownia, na którego swój głos chce oddać 12 proc. wyborców. Kolejne miejsca przypadają: Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi (7 proc.) i Krzysztofowi Bosakowi (6 proc.). Kandydat Lewicy Robert Biedroń może liczyć na zaledwie 2,2 proc. głosów.

Duda kontra Trzaskowski

Z powyższych danych wynika, że gdyby głosowanie odbyło się teraz, Andrzej Duda raczej nie miałby szans na reelekcję w pierwszej turze, a w II musiałby się zmierzyć prawdopodobnie z Rafałem Trzaskowskim. Jak wypada bezpośrednie starcie tylko tych dwóch kandydatów? Politycy PiS i KO idą niemal łeb w łeb. Andrzej Duda może liczyć na 44,5 proc. głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski – na 44,3 proc. O ostatecznym wyniku mogłyby zadecydować głosy osób, które jeszcze nie wiedzą, na kogo oddałyby głos w takiej sytuacji. Jest ich aż 6,7 proc. Pozostałe 4,5 ankietowanych deklaruje, że nie wzięłoby udziału w II turze.

Jak wypadają inni kandydaci?

Choć to Rafał Trzaskowski ma największe szanse na wejście do II tury, w sondażu United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM sprawdzono także, jak zagłosowaliby Polacy, gdyby to któryś inny kandydat mierzył się z Andrzejem Dudą.

Okazuje się, że w każdym z badanych przypadków starcie jest wyrównane. W pojedynku z Szymonem Hołownią Andrzej Duda zdobywa 43,4 proc. głosów, podczas gdy jego konkurent – 43,1 proc. Ciekawy wynik daje starcie Andrzej Duda – Władysław Kosiniak-Kamysz. Zarówno urzędujący prezydent jak i lider Ludowców mogą liczyć na 45,3 proc. poparcia.

