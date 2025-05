Andrzej Duda zabrał głos ws. wyborów. „Przed nami niezwykle ważna decyzja”

„Przed nami niezwykle ważna decyzja – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierając Prezydenta, nie wskazujemy tylko Głowy Państwa – wyznaczamy kierunek, w którym będzie podążać Polska. Wybieramy strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa, który powinien działać i mówić jasno i stanowczo: Polska ma swoje cele, swoją godność i ambicje zakorzenione w ponadtysiącletniej historii” – zaczął Andrzej Duda w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych.

„Wybory są fundamentem demokracji, która jest gwarancją praw wszystkich obywateli. Dlatego jako Prezydent apeluję – chodźmy na wybory! Zachęcajmy do tego naszych bliskich! Głos każdego z nas jest równie ważny – niezależnie od poglądów, czy miejsca zamieszkania. Im wyższa frekwencja, tym silniejszy mandat demokratyczny nowego Prezydenta i tym większa siła Rzeczypospolitej. Weź udział w wyborach!” – podsumował prezydent.

Duda do pójścia na wybory apelował też podczas obchodów 3 maja. – I tu mój apel do wszystkich moich rodaków. Nie trzeba nikomu mówić, w jakich czasach dziś tu i teraz żyjemy. Nie trzeba nikomu mówić z państwa, co się wokół nas dzieje, także w szerokim znaczeniu politycznym poza granicami RP. Że trwa rosyjska agresja na Ukrainie, że odrodził się rosyjski imperializm i że nie jest bezpieczny, bo trzeba dzisiaj mieć świadomość, że nasi sąsiedzi zostali zaatakowani i walczą o swoją wolność – mówił.

– Dlatego to, aby Polska wyszła z wyborów prezydenckich mocna, jest dzisiaj fundamentalnie ważne. Mocna nowo wybranym prezydentem, mandatem nowo wybranego prezydenta. Aby ten mandat był mocny, musicie do tych wyborów jako wyborcy iść. I proszę was o to, jako jeszcze cały czas prezydent RP, który chciałby przekazać ten prezydencki urząd spokojnie swojemu następcy, wybranemu przez moich rodaków – podkreśliła głowa państwa.

