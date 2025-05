Mentzen ma spotkać się z Trzaskowskim i Nawrockim. Chce „pomóc wyborcom”?

Tak przynajmniej wynika z ustaleń redakcji serwisu i.pl. 19 maja Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki niedzielnych wyborów – na Mentzena postawiło 2,9 miliona obywateli, co dało mu trzecie miejsce i nieco ponad 14,8 procenta głosów. Na drugim miejscu znalazł się natomiast Karol Nawrocki – blisko 5,8 mln i 29,54 proc., a na pierwszym miejscu stanął Rafał Trzaskowski – blisko 6,15 mln i 31,36%. Warto dodać, że frekwencja była olbrzymia – najwyższa w historii. Do lokali wyborczych wybrało się aż 67,31% osób uprawnionych do głosowania.

Nie dostał się do II tury. Mentzen spotka się z Trzaskowskim i Nawrockim?

Po ogłoszeniu wyników exit poll (badanie polegające na zadawaniu pytań osobom opuszczającym lokale wyborcze i na tej podstawie szacowanie, ile procent głosów otrzyma dany kandydat) lider Konfederacji stwierdził, że „pomoże wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze”. – Niebawem ujawnię więcej szczegółów – zapowiedział.

Medium Polski Press ustaliło, że Mentzen zamierza niebawem zaproponować spotkanie zarówno prezydentowi Warszawy, którego w wyborach popiera Platforma Obywatelska, jak i szefowi Instytutu Pamięci Narodowej, na którego postawiło Prawo i Sprawiedliwość. Redakcja i.pl skontaktowała się z przewodniczącym Klubu Poselskiego Konfederacja – Grzegorzem Płaczkiem – w celu potwierdzenia tej informacji. Nie uzyskała go jednak od posła.

Mentzen wygrał? Tak, ale tylko w niewielkiej gminie Dubicze Cerkiewne

Choć Mentzen przegrał w pierwszej turze, to jednak odniósł spektakularne zwycięstwo w jednej z gmin na Podlasiu, która leży blisko granicy z Białorusią.

Na 1500 osób uprawnionych do głosowania do lokali wyborczych w gminie Dubicze Cerkiewne wybrało się 1003 osoby. Na kandydata z poparciem Konfederacji postawiło aż 32,8% z nich, czyli 326 obywateli. Zaraz za nim znalazł się Trzaskowski – 20,6% i Nawrocki – 15,7%.

