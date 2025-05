PO wściekła na sztab Rafała Trzaskowskiego. „Donald Tusk musi wstrząsnąć”

„Zimny prysznic był potrzebny” – tak wyniki wyborów 2025 komentuje dla „Newsweeka” polityk KO. Panują oceny, że kampania Rafała Trzaskowskiego „znalazła się w krytycznym stanie”, a jej kontynuacja doprowadzi do porażki w II turze. Pojawiają się głosy uderzające w sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Poseł PO ma nadzieję, że „wiele osób się obudzi i nie pozwolą wybrać gangusa (Karola Nawrockiego – red.)” na głowę państwa.

KO zaskoczona wynikami wyborów 2025. Chodzi o Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna

Politycy Koalicji Obywatelskiej mają być zaszokowani wynikami wyborów jeśli chodzi o Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna. Rozmówcy z PO oczekują, że dojdzie do wstrząsu. – Mam nadzieję, że będzie refleksja w kancelarii premiera. Donald Tusk musi wstrząsnąć tym towarzystwem i uruchomić mobilizację. Tusk uruchomił ją w 2023 r., może i teraz – oceniła jedna z osób.

Pretensje do sztabu Trzaskowskiego mają być ogromne. Otoczenie włodarza Warszawy konsekwentnie domagało jednak, aby premier „trzymał się z dala od kampanii”. – Wielu w partii oczekuje, że kierownik się włączy, ale z drugiej strony nadmierna interwencja Donalda Tuska może zaszkodzić Trzaskowskiemu – komentuje polityk Platformy Obywatelskiej.

Pretensje do sztabu Rafała Trzaskowskiego. Lista jest długa

Zarzuty wobec sztabu mają też dotyczyć słabego występu podczas debaty w Końskich, słabych przemówień, mowy-trawy, czy braku przygotowania do przemówień w poszczególnych miastach. Trzaskowskiemu dostało się też za wystąpienie na wieczorze wyborczym. – To, co robi sztab, to gadżeciarstwo, a polityka to przecież poważna sprawa – ocenił polityk PO.

Zdaniem parlamentarzysty Koalicji Obywatelskiej „w wieczór wyborczy wszyscy powinni usłyszeć słowa na pokrzepienie serc i szybko też powinni zobaczyć strategię na drugą turę”. – Albo wszyscy zrobią wszystko, co w ich mocy, albo wszystko stracone – podsumował polityk Koalicji Obywatelskiej.

