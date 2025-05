Nietypowy sondaż prezydencki. Trzaskowski na czele, „pięć minut” Zandberga i Stanowskiego

Zaczęło się wielkie odliczanie do terminu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Polsce. To właśnie 18 maja, a następnie – na co wskazują sondaże – w drugiej turze głosowania, 1 czerwca, nastąpi swoiste „sprawdzam”. Wtedy zarówno kandydaci, jak i ich sztaby zobaczą, na jaki rezultat przełożyły się ich starania, a co za tym idzie, ile Polek i Polaków uwierzyło w przedstawianą przez nich wizję rozwoju kraju.

Debaty przedwyborcze jak grzyby po deszczu. To jeszcze nie koniec

Jedną z płaszczyzn, które służą do zaprezentowania swoich poglądów i przekonania do siebie wyborców, są debaty prezydenckie. Kodeks wyborczy nakłada obowiązek przeprowadzenia tego typu wydarzeń na Telewizję Publiczną, ale z inicjatywą wychodzą także prywatni nadawcy. Pierwsza z debat prezydenckich, w której wzięło udział pięcioro z 13 zarejestrowanych kandydatów, odbyła się 11 kwietnia na rynku w Końskich, czyli miejscowości, która zapisała się w historii kampanii wyborczych za sprawą słynnej już wypowiedzi Grzegorza Schetyny.

Została zorganizowała przez Telewizję Republika, a do jej prowadzenia zaproszono również przedstawicieli wPolsce24 oraz TV Trwam. Sama organizacja wydarzenia stanowiła ruch wyprzedzający inną debatę, również w Końskich, którą transmitowały TVP, Polsat i TVN. Pierwotnie mieli zmierzyć się w niej Trzaskowski i Nawrocki, a po burzy komentarzy, piętrzących się pytaniach i wynikających z nich kontrowersji, a także naporze innych kandydatów, zmieniono formułę: ze starcia w formacie 1 vs 1 na debatę, w której ostatecznie udział wzięło osiem osób.

Zaledwie kilka dni później, 14 kwietnia, odbyła się debata w siedzibie TV Republika, gdzie ścierało się na argumenty 10 kandydatów. Dwa tygodnie później redakcja „Super Expressu” zorganizowała następny pojedynek na słowa i po raz pierwszy w trwającej kampanii stawiły się wszystkie osoby, które startują w wyścigu o prezydenturę. Debata wyróżniała się formułą, bo tym razem to kandydaci przepytywali siebie nawzajem, a udział dziennikarzy został zredukowany do minimum, czyli moderowania spotkania.

Ale na tym lista debat przedwyborczych wcale się nie kończy. Jeszcze przed pierwszą turą wyborów kolejne starcia zorganizują: Telewizja Republika (9 maja) oraz TVP, TVN i Polsat (12 maja).

Nietypowy sondaż prezydencki. Tak Polacy oceniają udział kandydatów w debatach

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” zrealizowała pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, który z kandydatów najlepiej wypadł w czterech debatach prezydenckich.

24,6 proc. wskazało Rafała Trzaskowskiego, 14,5 proc. Karola Nawrockiego, a 10,5 proc. Sławomira Mentzena.

6 proc. wskazań uzyskał Szymon Hołownia, 5,1 proc. – Krzysztof Stanowski, 5 proc. – Magdalena Biejat oraz 4,3 proc. – Adrian Zandberg. Pozostali kandydaci uzyskali rezultaty poniżej 3 proc.: Grzegorz Braun (2,8 proc.), Joanna Senyszyn (2,5 proc.), Marek Jakubiak (1,5 proc.), Maciej Maciak (0,8 proc.), Marek Woch (0,4 proc.). Stawkę zamyka Artur Bartoszewicz z wynikiem 0,2 proc. głosów. Co ciekawe, 12,6 proc. respondentów zadeklarowało, że nie obejrzało żadnej z debat, a 9,1 proc. nie ma zdania w sprawie.

Kobiety i mężczyźni są zgodni. Zawirowania do sondażu wprowadza… wiek

Z bardziej szczegółowych wyników badań płynie prosty wniosek: niezależnie, czy weźmiemy pod uwagę odpowiedzi samych kobiet lub samych mężczyzn, podium prezentuje się w taki sam sposób. Pierwsze miejsce zajął Rafał Trzaskowski (25,8 proc. do 23,3 proc.), drugie – Karol Nawrocki (12,5 proc. do 16,8 proc.), a na najniższym stopniu podium uplasował się Sławomir Mentzen (7,5 proc. do 13,9 proc.).

Poważne przetasowania są zauważalne, kiedy analizie poddamy różne grupy wiekowe respondentów. Wśród ankietowanych do 24. roku życia zwyciężył Sławomir Mentzen (17,7 proc.), a na kolejnych miejscach znaleźli się: Adrian Zandberg (14,5 proc.) i Rafał Trzaskowski (13,8 proc.). Z kolei, biorąc pod uwagę jedynie badanych w wieku 25-34 lata, najwięcej wskazań uzyskał Sławomir Mentzen (21,3 proc.), Krzysztof Stanowski (13,3 proc.) i Rafał Trzaskowski (11 proc.).

Inaczej kandydatów uszeregowali ankietowani w przedziale 35-49 lat. W tej grupie badanych wygrywa Rafał Trzaskowski (20,2 proc.), a na kolejnych pozycjach uplasowali się: Karol Nawrocki (17,3 proc.) i Sławomir Mentzen (11,6 proc.). Z kolei w ocenie respondentów powyżej 50. roku życia najlepiej w dotychczasowych debatach wypadli: Rafał Trzaskowski (35,9 proc.), Karol Nawrocki (16,5 proc.) i Magdalena Biejat (6,1 proc.).

Zandberg na czele sondażu, Stanowski na podium. Te grupy dały im awans

Przetasowania widoczne są też przy analizie odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych z różnym poziomem edukacji.