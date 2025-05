Niespodzianka w najnowszym sondażu prezydenckim. Trzaskowski i Nawrocki łeb w łeb

Według badania Ipsos dla „19:30” i TVP Info Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki w najnowszym sondażu prezydenckich przed II turą wyborów cieszą się takim samym poparciem wynoszącym 47 proc. Końcowy wynik mogą rozstrzygnąć osoby niezdecydowane. Sześć proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie wskazać któregoś z kandydatów.

Zaskakujący sondaż prezydencki. To oni zdecydują o wyniku wyborów?

Jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, do urn planuje wybrać się 66 proc. Polaków, z czego 53 proc. zadeklarowało, że zrobi to „zdecydowanie”. Do pozostania w domach przychyla się łącznie 26 proc. respondentów. Osiem proc. uczestników sondażu wybrało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”. Badanie zostało przeprowadzone metodami CATI (wywiady telefoniczne) i CAWI (wywiady internetowe) w dniach 20-22 maja na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków.

Być może sytuacja zmieni się po debacie, która będzie transmitowana w TVN24, TVP i Polsacie, a sygnał zostanie udostępniony zainteresowanym stacjom. Trzaskowski i Nawrocki będą zadawać sobie nawzajem pytania z sześciu bloków tematycznych: bezpieczeństwa, gospodarki, polityki społecznej, polityki międzynarodowej, zdrowia oraz światopoglądu. Zakazane jest przynoszenie gadżetów, ale w debacie przed pierwszą turą zasady złamał Krzysztof Stanowski.

Debata pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim

W każdej rundzie kandydaci będą zadawać sobie trzy pytania, na każde z nich będą mieć po 30 sekund. Na odpowiedź przewidziano 90 sekund, a po niej nastąpi trzydziestosekundowa riposta. Na zakończenie debaty zarówno Trzaskowski jak i Nawrocki będą mieli dwie minuty na swobodną wypowiedź. Moderatorem będzie Jacek Prusinowski z „Super Expressu”.

