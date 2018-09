Adrian Glinka i Jakub Hartwich na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej

Informacja została podana podczas sobotniej konwencji koalicji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, w trakcie której obecni byli obaj zainteresowani. – Jesteśmy po to, aby osoby niepełnosprawne w końcu zostały zauważone – mówił Adrian Glinka, który z list KO wystartuje do sejmiku województwa warmińsko – mazurskiego. – Choć jestem osobą niezależną i nie należę do żadnej partii, to dziś kandyduję z list Koalicji Obywatelskiej do rady mojego miasta Torunia. W Toruniu chciałbym wprowadzić nasz koronny postulat z Sejmu – 500 złotych dodatku dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz poprawić infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi – powiedział drugi z uczestników protestu w Sejmie, Jakub Hartwich.

– Wszyscy pamiętamy, jak podczas naszego 40-dniowego protestu PiS nie spełnił obietnic przedwyborczych, jak nas upokorzył, zdeptał, szarpano naszych rodziców, co było widać na filmikach. Powiem szczerze, że się na to nie zgadzam i chcę zmieniać Polskę dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Pomóżcie mi w tym i trzymajcie za mnie kciuki – dodał Hartwich.

„Sześciopak” Koalicji Obywatelskiej

Podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej – Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, Grzegorz Schetyna zaprezentował „6 kroków do przyszłości”, czyli programowe propozycje na wybory samorządowe. Wśród sześciu propozycji programowych są: przyjazna i nowoczesna szkoła, darmowy bilet dla dzieci i młodzieży, Polska bez smogu, pomoc seniorom, projekty infrastrukturalne m.in. kontynuacja programu „schetynówek” i orlików oraz wprowadzenie zasady „jeden gospodarz w regionie” – samorządowy.

