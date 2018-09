Konwencja PiS w Opolu. Kaczyński: Przed nami 21 trudnych miesięcy

– Przed nami 21 trudnych miesięcy – miesięcy, by walka o dobrą zmianę trwała – stwierdził w trakcie niedzielnej konwencji regionalnej prezes PiS, nawiązując do nadchodzących wyborów samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, a następnie parlamentarnych i prezydenckich. Podczas przemówienia w Opolu Kaczyński zaznaczył, że poprzednicy obecnego rządu zakładali, że najpierw należy rozwijać duże ośrodki, a dopiero później te małe. – My zawsze mówiliśmy, że trzeba uczynić wszystko, aby Polska rozwijała się równo – zaznaczył. – Najlepiej rozwojowi całej Polski tworzy sytuacja współpracy. Wybory samorządowe i zwycięstwo PiS, będą służyły równości – także równości dla przyszłego pokolenia – dodał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński podkreślił, że rząd realizuje szereg programów zmierzających do wyrównywania szans. Wskazał tu m.in. programy Rodzina 500+ i 300+, czyli wyprawki szkolnej. – Aby proces wyrównywania szans mógł się powieść, muszą zostać do niego włączone samorządy. Chcemy, aby nasz cel był realizowany razem – od dołu i góry, w rządzie i samorządzie – zaznaczył lider PiS.

– Sprawa równości to także to, co jest związane z udziałem obywatela w życiu publicznym – wskazał Kaczyński. – Trzeba skończyć z klikami, nie może być w Polsce tak, że są uprzywilejowani i ci bez szans. Nasi przeciwnicy są mocno osadzeni w układach i układzikami. Często ich bronią. My chcemy to ukrócić – zadeklarował. – Polska musi zostać naprawiona i PiS jest w stanie to zrobić – dodał.

W trakcie konwencji wystąpiła także Violetta Porowska, kandydatka PiS w wyborach samorządowych na prezydenta Opola, która nawiązała do wystąpienia Kaczyńskiego. – Proponuję Wam równy rozwój Opola, nie tylko ścisłego centrum – mówiła.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość otrzymało w wyborach z 2015 roku mandat, by zmieniać Polskę. – Obiecaliśmy bardziej solidarną, uczciwą ojczyznę i właśnie tą drogą idziemy – zaznaczył szef rządu. – Polska równych szans zaczyna się w samorządach – wskazał przy tym Morawiecki, zarzucając poprzednikom składanie wyłącznie pustych obietnic.

Premier zapewnił, że PiS uczciwie podszedł do państwa i jego instytucji, a teraz chce to podejście przełożyć na samorząd. – Mamy największy w ciągu ostatnich lat program budowy dróg lokalnych – mówił Morawiecki. – Drogi i koleje będą naszą nową siatką komunikacyjną, bo to także oznacza możliwość zdobycia nowych miejsc pracy – dodał premier. Zapowiedział tez docenienie ciężkiej pracy rolników i dbałość o majątek narodowy.

Czytaj także:

Patryk Jaki obiecuje stworzenie 19. dzielnicy w Warszawie. Jak będzie wyglądać?