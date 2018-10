PiS: Stanowisko PKW zagrożeniem dla przejrzystości wyborów

Przypomnijmy, podczas niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński odniósł się do kolejek w lokalach wyborczych i poinformował, że nie została przedłużona cisza wyborcza. – Wszyscy wyborcy, którzy zgłosili się do lokali wyborczych do godziny 21:00, a z uwagi na „szczupłość” tych lokali nie mogli wejść, bo były duże kolejki, przynajmniej z tego co nam przekazywano, taka sytuacja była m.in. w Warszawie, te wszystkie osoby otrzymają karty i będą miały prawo zagłosować. Jeżeli natomiast ktoś przyszedł po godzinie 21:00 to niestety nie możemy tego umożliwić, kodeks wyborczy tego zabrania – zapewnił Wojciech Hermeliński.

Zagrożenie dla równości wyborów?

Dziś do słów Hermelińskiego ustosunkował się pełnomocnik wyborczy PiS Krzysztof Sobolewski. W piśmie przesłanym do PKW zaznaczył, że stanowisko przewodniczącego PKW przyzwalało na głosowanie po ustawowo określonym terminie, co nie ma oparcia w prawie. „Odmienne rozumienie sprawy stwarza zagrożenie nieuzasadnionego, a co gorsze bezprawnego wpływu na proces decyzyjny wyborców, a w konsekwencji na wyniki wyborów” – stwierdził.

„Stanowisko PKW pozostaje poza uregulowaniami prawnymi, rażąco wykracza poza ustawowe kompetencje tego organu i stwarza zagrożenie dla uczciwości, przejrzystości i równości wyborów” – stwierdził pełnomocnik wyborczy PiS. Dodał ponadto, że „nie znajduje ono także odzwierciedlenia w dotychczasowej praktyce działania najważniejszego organu wyborczego”.

Wyniki exit poll

Po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 w niedzielę poznaliśmy wstępne wyniki wyborów samorządowych. Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos na zlecenie TVP, TVN i Polsatu, w wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 32,2 proc. badanych. Na Koalicję Obywatelską (PO i Nowoczesna) głosowało 24,7 proc. respondentów, a na PSL – 16,6 proc. – Wygraliśmy po raz czwarty z wynikiem, który dobrze wróży, jeśli chodzi o przyszłość, a szczególnie o wybory parlamentarne – komentował po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezes PiS Jarosław Kaczyński.

