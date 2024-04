Zarzucili prowadzącemu „19.30” udział w kampanii wyborczej. TVP zabrała głos

Rupniewska startuje jako kandydatka niezależna, ale popierana przez Koalicję Obywatelską – wskazuje portal Wirtualne Media, który opisuje sprawę. Sam materiał – wywiad – pojawił się natomiast w serwisie dziennikmetropolii.pl 1 kwietnia.

Czyż komentuje

Do całej sprawy wkrótce odniósł się Czyż – do niedawna dyrektor informacji Radia ZET, a ostatnio twarz TVP, prowadzący programu informacyjnego „19.30”. Dlaczego postanowił porozmawiać z Rupniewską?

„Robię to dlatego, że od kilku lat prowadzę projekt internetowy zajmujący się losami metropolii śląsko-zagłębiowskiej i zrobiłem to także dlatego, że jestem po prostu dziennikarzem – zaznaczył w materiale na platformie YouTube. Dodał, że jest żywo zainteresowany tym, co dzieje się na Śląsku i w Zagłębiu, bo tam mieszka i interesuje go, co się dzieje na Śląsku i w Zagłębiu, ponieważ tam mieszka (urodził się w Cieszynie). – [Robię to -red.] ponieważ obchodzą mnie sprawy społeczne, i uważam, że moją rolą jest również przesłuchiwanie ludzi, którzy ubiegają się o ważne miejsca w naszym społecznym życiu – podkreślił.

TVP o materiale: Był zapowiedzią

Także TVP postanowiła wydać komunikat w kontekście materiału, który ukazał się w serwisie dziennikmetropolii.pl (który otworzył Czyż, ale redaktorem naczelnym medium jest Jarosław Adamski). Centrum Informacji opublikowało go 2 kwietnia. „W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej insynuacjami o rzekomym udziale dziennikarza TVP – Marka Czyża – w kampanii wyborczej jednej z kandydatek na urząd prezydenta Zabrza – Agnieszki Rupniewskiej – Telewizja Polska wyjaśnia, że materiał z udziałem kandydatki i dziennikarza był jedynie zapowiedzią wywiadu, jaki pojawił się na autorskim kanale Marka Czyża w serwisie YouTube” zapewniono.

Dodano, że ukazał się on „w ramach cyklu, w którym (...) prowadzi rozmowy z działaczami ze Śląska”. „Nie stanowi promocji kandydatki na urząd prezydenta Zabrza. Na kanale dostępne są również wywiady z innymi samorządowcami, w tym również z obecnie urzędującą Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik” – czytamy.

Zauważono, że dziennikarz urodził się na Śląsku i śledzi na bieżąco to, co dzieje się m.in. w świecie lokalnej polityki. Rozmawia z działaczami powiązanymi z różnymi ugrupowaniami politycznymi, a także z artystami czy naukowcami.

