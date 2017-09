Trudno uwierzyć, że policja chwali się tym filmem. Zakuli kobietę w kajdanki, ta uciekła w brawurowym stylu

Nagranie pokazuje kobietę zatrzymaną w związku z podejrzeniem kradzieży. 33-letnia Toscha Sponsler została zakuta przez funkcjonariuszy w kajdanki i umieszczona na tylnym siedzeniu radiowozu. Jej miejsce było objęte zasięgiem policyjnej kamery, dzięki czemu wszyscy mogą się dowiedzieć, co działo się po tym, jak policjanci zamknęli drzwi do radiowozu. Do filmu wmontowano także ujęcia z kamer noszonych przez funkcjonariuszy na mundurach.

Na nagraniu udostępnionym przez policję widać, że kobieta z zaskakującą łatwością poradziła sobie z kajdankami i wyswobodziła się w krótkim czasie. Wtedy zaczęła się scena jak z filmów akcji - zatrzymana prześlizgnęła się obok kraty oddzielającej miejsce dla aresztowanych od szoferki i porwała policyjne auto. Sponsler przez ponad 20 minut uciekała policyjnym SUV-em z prędkością przekraczającą 150 km/h. Dopiero po tym czasie policjantom udało się dogonić uciekinierkę i zepchnąć radiowóz z drogi.

Teraz kobieta odpowie nie tylko za kradzież kosmetyków, ale też za atak na funkcjonariuszy, ucieczkę i bezprawne użycie radiowozu.