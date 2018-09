Łódzkie. Napadł na stację benzynową, strzelał do policji. Ukradł... dwa energetyki

W poniedziałek około godziny 17 uzbrojony mężczyzna wszedł do stacji paliw w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim. Po oddaniu dwóch strzałów ukradł dwa napoje energetyczne i odjechał z miejsca zdarzenia. Na szczęście nikt nie został ranny.

– 29-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego dysponował bronią myśliwską, na którą miał pozwolenie – przekazała dziennikarzom Polsat News mł. insp. Joanna Kącka z Łódzkiej Policji. Policja ujawniła też, że sprawca poruszał się niebieskim Peugeotem 307.

Policyjne działania doprowadziły do zatrzymania podejrzanego 29-latka około 7:30 we wtorek 25 września. Znaleziono go w lesie nieopodal miejscowości Bobrowniki w powiecie pajęczańskim. Jak informuje Polsat News, podczas zatrzymania mężczyzny doszło do wymiany ognia.

Czytaj także:

Janki. Napad przed centrum handlowym. Złodzieje ukradli ogromną sumę gotówki