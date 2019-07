Darmowe wizy do Kaliningradu. Rosja kusi turystów

Jak informuje Gazeta Wyborcza, obywatele 53 krajów, w tym Polski od dziś mogą korzystać z bezpłatnych elektronicznych wiz turystycznych. Wiza nie wymaga posiadania zaproszenia, voucherów turystycznych czy rezerwacji hotelowych. Odpowiedź powinniśmy dostać w ciągu 4 dni.

Wniosek o wizę elektroniczną do obwodu kaliningradzkiego można złożyć przez stronę rosyjskiego MSZ. Taka wiza jest ważna przez 30 dni. Na jej podstawie możemy przebywać na terytorium Kaliningradu przez 8 dni. Wiza jest jednorazowa. O kolejną turyści mogą ubiegać się dopiero wtedy, gdy pierwsza straci ważność.

Na liście państw znalazły się wszystkie kraje UE poza Wielką Brytanią, pozaunijne państwa strefy Schengen, a także kilkanaście krajów azjatyckich. Z oferty nie skorzystają obywatele USA.

Wiza uprawnia jedynie do podróży w głąb obwodu kaliningradzkiego. Na jej podstawie nie możemy poruszać się po innych częściach Rosji. Jednak Kreml zapowiedział, że od 2021 r. płatne, jednorazowe wizy elektroniczne, będą obowiązywać na całą Federację Rosyjską.

– To, czego się spodziewamy, to przede wszystkim zwiększenie możliwości dla zwykłych ludzi – powiedziała „Gazecie Wyborczej” Ałła Iwanowa, odpowiedzialna za relacje regionalne w lokalnym, kaliningradzkim rządzie – To możliwości podróży, spotkań biznesowych, udziału w imprezach. Czekam na dzień, kiedy znowu będą mogli spotkać się znajomi, którzy wcześniej korzystali z małego ruchu granicznego – szkolne klasy w ramach wymian, przedstawiciele samorządów, studenci – dodała.

