Media Markt ma poczucie humoru. Wystarczy wpisać „Duda” w wyszukiwarkę ofertową

Na oficjalnej stronie sieci supermarketów, oferujących sprzęt elektroniczny (między innymi telewizory, laptopy czy artykuły gospodarstwa domowego), umieszczono ciekawostkę, o której wie bardzo niewiele osób. Wystarczy w wyszukiwarkę, która służy do przeglądania oferty Media Markt, wpisać frazę „Duda”.

Na ekranie zobaczymy listę siedmiu wymownych produktów z tej samej kategorii.

Co stanie się, gdy użyjemy frazy „Duda” na stronie Media Marktu?

Media Markt zdecydował się na umieszczenie w sklepie swego rodzaju „easter egga”. To określenie znane głównie pasjonatom gier komputerowych. Jest to rodzaj ukrytej przed internautami treści, która może nawiązywać do czegoś, co na stałe zapisało się w popkulturze.

Po wpisaniu frazy „Duda” zobaczymy wymazywalne lub usuwalne długopisy, w cenie od niecałych pięciu do 15 złotych (za zestaw trzech sztuk). Do wyboru mamy różne wersje kolorystyczne, a także różne grubości wkładów.

Raczej nie jest to przypadek. Możliwe, że chodzi o nawiązanie do popularnych memów internetowych (śmiesznych grafik, będących komentarzem do bieżących wydarzeń w życiu społecznym i politycznym) z prezydentem Andrzejem Dudą w roli głównej. W części z nich polityk Prawa i Sprarwiedliwości nazywany jest „długopisem”.

Prezydent Duda z dystansem. „Nie przejmuję się tym”

Głowa państwa została o memy te zapytana w lutym 2024 roku przez dziennikarza Roberta Mazurka, podczas wywiadu w Kanale Zero. – Jakbym ja chciał się przejmować, co o mnie mówią i jakich epitetów nieraz używają ludzie, którzy generalnie są przeciwnikami i na mnie nie głosowali, to pewnie bym źle się czuł, ale nie przejmuję się tym – zaznaczył Duda.

Temat powrócił także przy okazji wyborów parlamentarnych we Francji na początku lipca 2024 roku. W pierwszej turze najlepszy wynik, ku zaskoczeniu wszystkich, osiągnęło Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Ostatecznie jednak ugrupowanie zajęło trzecie miejsce, na co z humorem zareagowali polscy internauci.

„Jedyny Le Pen, który wie jak wygrać wybory” – brzmiało hasło na memie z Dudą w tle, udostępnione m.in. przez satyryka Michała Marszała na Instagramie.

